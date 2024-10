Maciej Maleńczuk uzyskał stabilność finansową i nie ukrywa, ile w tym momencie wynoszą jego zarobki. W ostatnim wywiadzie Kuba Wojewódzki zapytał go o to, czy muzyczne spełnienie idzie w parze z tym pieniężnym. Okazuje się, że tak! Wokalista potwierdził to założenie, podając konkretne kwoty. "Co najmniej 100 tys. zł, a są miesiące, że i trzy, jak jest trasa" - wyznał artysta, podkreślając, że jego zarobki zależą od częstotliwości występów.