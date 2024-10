Przed pojawieniem się na łódzkiej sceny gwiazdy wieczoru, publiczność rozgrzewał brytyjski zespół post-punkowy Dry Cleaning. Następnie wkroczyli The Bad Seeds z Nickiem Cavem. Jak to na trasach promujących nowe wydania, tak też w Łodzi utwory z "Wild God" przemieszane były z żelaznym repertuarem.

Złowieszcze "Tupelo", zachwycające finałem "Jubilee Street" i na sam koniec klasyczne, wykonane w towarzystwie czteroosobowego chóru "Into My Arms".



Cave znany ze swojego doskonałego kontaktu z fanami znów "pływał" w tłumie. A co ciekawe, przed koncertem artysta spacerował po Łodzi, o czym informował oficjalny mijejski profil na Instagramie. 11 października Nick Cave and the Bad Seeds wystąpią w Krakowie w Tauron Arenie.



Nick Cave o nowej płycie

"Jest tam głęboki niepokój, jak we wszystkich moich płytach, ale mimo to nieustannie wyłaniają się bardzo radosne chwile. Niezależnie od naszej wewnętrznej rozpaczy, my - jako ludzie i świat - pozostajemy wciąż piękni. Niezależnie od tego, jak źle to wygląda, ciągle robimy piękne rzeczy. I to właśnie odczucie przynosi mi ten album" - mówił Nick Cave o płycie "Wild God" w wywiadzie dla "MOJO".



Koncert Nick Cave and the Bad Seeds w Łodzi Eris Wójcik INTERIA.PL

Album "Wild God" jest wyrazem bardziej pozytywnego nastawienia do rzeczywistości, co stanowi znaczący kontrast w porównaniu z jego wcześniejszymi projektami, które były przesiąknięte bólem i smutkiem po stracie syna w 2015 roku. Praca nad albumem "Ghosteen" z 2019 roku niemal zakończyła trwające trzy dekady istnienie The Bad Seeds.



