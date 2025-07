Wanda Kwietniewska miała problemy w szkole. Poszło o pieniądze

"Lombard był zespołem wymyślonym przez Piotra Niewiarowskiego - naszego menadżera, który pracował w Estradzie Poznańskiej. My, jako młodzi muzycy i wokaliści, nie mieliśmy wiele do powiedzenia. A on miał swoje sympatie i antypatie. Małgorzata była przez niego ewidentnie faworyzowana. (...) Pojawił się więc pomysł, że Małgorzata rozpocznie solową karierę pod skrzydłami naszego menadżera, a Grzegorz i ja będziemy dalej śpiewać w Lombardzie. Nagle jednak okazało się, że te ustalenia są już nieaktualne. Piotrek wyrzucił mnie z zespołu, a Małgosia i Grzesiek zostali w Lombardzie" - opowiadała w rozmowie z Michałem Misiorkiem z Plejady.