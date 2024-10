22 listopada premierę będzie mieć zremasterowana po raz pierwszy w historii wersja albumu "How To Dismantle An Atomic Bomb" (poszerzona o dodatkowy utwór "Fast Cars"). To nie koniec atrakcji dla fanów grupy U2. Tego samego dnia na platformy streamingowe trafi "How To Dismantle An Atomic Bomb (Re-Assemble Edition)", zawierające zarówno zremasterowaną wersję oryginalnego krążka, jak i alternatywną wersję albumu, tzw. "shadow album".

"Sesje, podczas których nagrywaliśmy 'How To Dismantle An Atomic Bomb', były dla zespołu bardzo kreatywnym okresem. W studiu odkrywaliśmy wiele pomysłów na piosenki. Byliśmy zainspirowani, by wrócić do naszych wczesnych wpływów muzycznych. To był także czas głębokiej introspekcji dla Bono, który próbował przetworzyć i przepracować śmierć swojego ojca" - opowiada gitarzysta The Edge.

Do sieci trafiły już piosenki "Picture Of You (X+W)" ( sprawdź! ) i "Country Mile" ( zobacz! ).



U2 i nowa wersja "How To Dismantle An Atomic Bomb". Co The Edge znalazł w archiwum?

"Przygotowując rocznicową edycję, poszedłem do mojego prywatnego archiwum, by sprawdzić, czy są tam jakieś niewydane perełki i trafiłem w dziesiątkę. Wydaliśmy dziesięć, które naprawdę do nas przemówiły. Choć w tamtym czasie odłożyliśmy te piosenki na bok, z perspektywy czasu zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze początkowe instynkty odnośnie tego, że one są pretendentami do umieszczenia na płycie, były słuszne" - dodaje, nazywając album sprzed 20 lat "prawdziwą esencją U2".

Wydawnictwo będzie zawierało rzadkie, a także niepublikowane wcześniej utwory - "Treson", "Evidence Of Live", "Country Mile", "Happiness", a także "Luckiest Man In The World", które fani zdążyli poznać pod roboczym tytułem "Mercy". 20 lat temu wersja demo piosenki wyciekła do sieci, teraz zespół udostępni słuchaczom jego ostateczną wersję. Zestaw uzupełni pięć zremasterowanych piosenek - "Picture Of You (X+W)", "I Don't Wanna See You Smile", "Are We Gonna Wait Forever?", "Theme From The Batman" i "All Because Of You 2".

W opinii sporego grona fanów, a także krytyków, "How To Dismantle An Atomic Bomb" to ostatnia tak dobra płyta U2. Irlandzki kwartet od tego czasu wypuścił jeszcze "No Line on the Horizon" (2009), "Songs of Innocence" (2014), "Songs of Experience" (2017) i "Songs of Surrender" (2023) zawierające 40 na nowo nagranych piosenek z przekroju całej kariery.

Album z 2004 r. dotarł na szczyty list sprzedaży w 34 krajach na całym świecie, w tym w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Album zawierał m.in. hity "Vertigo" i "Sometimes You Can't Make It On Your Own", które trafiły na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Była to pierwsza sytuacja w karierze grupy, by dwa single z jednej płyty były numerami 1. Album przyniósł grupie aż osiem statuetek Grammy - w każdej kategorii, w której grupa była nominowana (w tym w najważniejszej kategorii - album roku). Samo "Vertigo" nagrodzono w trzech kategoriach, w tym za najlepszą piosenkę rockową.

Producentem materiału był Steve Lilywhite. W pracach uczestniczyli także Chris Thomas, Flood, Jacknife Lee, Brian Eno, Daniel Lanois, Nellee Hooper i Carl Glanville.

"TTBZ": Zaśpiewała wielki przebój lat 80. Jurorzy nie wiedzieli, co powiedzieć! Polsat