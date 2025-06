The Rolling Stones kończą pracę nad nowym projektem. Wyciekły informacje

Na razie nie ujawniono tytułu albumu ani dokładnej daty premiery, ale wszystko wskazuje na to, że krążek pojawi się jeszcze w tym roku. Zespół nie komentuje doniesień, jednak źródła zbliżone do muzyków sugerują, że nagrania zostały ukończone w pełni.

The Rolling Stones to jeden z tych zespołów, których historia ściśle splata się z historią muzyki rockowej. Od debiutu w 1964 roku grupa wydała ponad 30 albumów studyjnych i koncertowych, kształtując brzmienie całych pokoleń. Klasyczne krążki, jak "Let It Bleed", "Sticky Fingers" czy "Exile on Main St.", to dziś pozycje obowiązkowe dla każdego fana gitarowego grania.