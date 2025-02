Grali "Train Kept A-Rollin'" Johnny'ego Burnette'a , utwór, który Page wykonywał wielokrotnie jako członek grupy The Yardbirds . Gdy zespół ruszył w pierwszą trasę koncertową do Skandynawii, występował pod szyldem The New Yardbirds . Pierwszy raz przed publicznością, grupa zagrała we wrześniu 1968 r. w duńskim Gladsaxe.

13 stycznia 1969 r. Atlantic Records wydało ich debiutancki album, zatytułowany po prostu "Led Zeppelin" . Zebrał umiarkowane recenzje, mimo obecności takich utworów jak "Dazed and Confused", "Babe I'm Gonna Leave You" , "Communication Breakdown" czy "Your Time is Gonna Come" , wokalnej ekwilibrystyki Roberta Planta i psychodeliczno-bluesowej natury muzyki, odpowiadającej epoce "dzieci-kwiatów".

Końcowym akordem filmu jest wykonanie "What Is and What Should Never Be" z koncertu "Zeppelinów" w Royal Albert Hall z 1970 r. Przed sobą muzycy zespołu wciąż mieli nagranie takich dzieł jak "Led Zeppelin IV" (z którego pochodzi jeden z ich najsłynniejszych przebojów "Stairway to Heaven"), "Houses of the Holy" czy "Physical Graffiti". Tłumacząc wybór narracyjny reżyser Bernard MacMahon (autor dokumentu "American Epic") podkreślał, że to moment triumfu zespołu: "w styczniu 1970 r. są najpopularniejszym zespołem w Ameryce, wracają do Anglii jako bohaterowie, kochani przez publiczność".