The Cranberries wkroczyli na rynek muzyczny w latach 90. i błyskawicznie skradli serca tysięcy słuchaczy. Swoim debiutanckim albumem "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?", na którym zawarli słodkie, melancholijne ballady, zasugerowali, że przejmą pałeczkę po indie-popwych ikonach The Smiths czy The Sundays. Szybko rozwiali te przypuszczenia, wkraczając niespodziewanie na rynek muzyczny ze wściekłym utworem "Zombie". Antyterrorystyczny apel zakończył ich drugi album "No Need To Argue" z 1994 r. i sprawił, że na zawsze zapisali się na kartach historii muzyki.