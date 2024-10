Syn nieżyjącego gwiazdora i Polki trafił na ulicę. Ojciec nic mu nie zapisał

38-latek funkcjonuje dzięki wsparciu okolicznych mieszkańców. Jak sam mówi, przy życiu trzyma go wiara w to, że kiedyś będzie w stanie zapewnić swojej trzyletniej córce dom, by ta mogła go odwiedzać.

Jego ojciec, Peter Green zmarł 25 lipca 2020 r. Swój wart 4,5 miliona funtów (ok. 23 mln zł) majątek pozostawił w testamencie rodzeństwu i córce, którą miał z byłą żoną, Jane Samuels. Gitarzysta był współtwórcą takich przebojów jak m.in.: "Black Magic Woman" (później drugie życie dał utworowi Santana), "The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)", "Man of The World" i "Oh Well". Green odszedł z Fleetwood Mac w 1970 roku w związku z problemami psychicznymi, które pogłębiły nielegalne używki.