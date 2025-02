Po wydanej w 2022 oku autobiografii "Surrender. 40 piosenek, jedna opowieść" i docenionym przez krytyków monodramie "Bono: Stories of Surrender" , lider zespołu U2 doczeka się poświęconego mu dokumentu. Film trafi na platformę Apple TV+ 30 maja.

Reżyserem dokumentu zatytułowanego "Bono: Stories of Surrender" jest Andrew Dominik - twórca filmów dokumentalnych o Nicku Cavie , a także biografii Marilyn Monroe "Blondynka" . Zgodnie z zapowiedzią, jego nowy projekt jest interpretacją uznanego przez krytyków monodramu Bono.

Bono z U2 bez tajemnic. Co już wiemy?

Gdy miał 13 lat, Bono poznał swoją przyszłą żonę Alison Stewart , która chodziła do rok młodszej klasy w Mount Temple Comprehensive School. Parą zostali w 1976 r., a sześć lat później wzięli ślub. Bono i Ali mają dwie córki: Jordan (ur. 1989) i cenioną aktorkę Eve (ur. 1991) oraz dwóch synów: stojącego na czele grupy Inhaler Elijah (ur. 1999) i Johna (ur. 2001).

Dorobek U2 zamyka płyta "Songs of Surrender" z marca 2023 r. zawierająca 40 nagranych na nowo utworów z całej kariery. Z kolei w 2017 r. ukazał się album "Songs of Experience", kontynuacja "Songs of Innocence" (2014).