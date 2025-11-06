Muzyczne inspiracje krakowskiego muzyka to klasyczny rock, ballady, przez indiepopowe melodie i prog rocka. Nad całością unoszą się echa twórczości Nicka Cave'a, Asafa Avidana i The Doors.

W ramach promocji swojego solowego debiutu Rico Schett zagra 6 listopada koncert w Klubie Gwarek w Krakowie (wstęp wolny). Towarzyszyć mu będzie zespół, którego nazwa pochodzi od tytułu płyty "Fair Trade". Jak czytamy w zapowiedzi, materiał jest "osnuty wokół tematów ego, emocji i straty".

Finał 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już za rogiem! Zobacz ten wyjątkowy duet Polsat

Rico Schett debiutuje. Sprawdź album "Fair Trade"

W skład Fair Traders weszli Krzysztof Wyrwa (gitara basowa), Jarosław Meus (gitara elektryczna), Józef Bobula (instrumenty klawiszowe) oraz producent całości i perkusista Szymon Aleksander Piotrowski (t dot est). Bohater wieczoru będzie odpowiadać za wokal i gitarę akustyczną (12-string).