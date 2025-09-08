Purple Day 2025 z udziałem gości. Kto pojawi się na scenie?
Tegoroczna edycja Purple Day (Polski Dzień Purpury), będącym kontynuacją Memoriału Jona Lorda, odbędzie się 19 października w warszawskim Terminalu Kultury Gocław. Znamy pierwszych gości specjalnych tego wydarzenia.
Zmarły w lipcu 2012 r. Jon Lord był współzałożycielem legendarnego zespołu Deep Purple i jednym z najlepszych hammondzistów w historii rocka. Na koncie miał także występy w Whitesnake (lata 1978-1984). Chorował na raka trzustki - przyczyną śmierci 71-letniego muzyka był zator tętnicy płucnej.
Pamięć Brytyjczyka postanowili uczcić polscy muzycy rockowi i metalowi, od 2012 r. organizując Memoriał Jona Lorda poświęcony pamięci tego muzyka, z czasem do programu wprowadzając utwory innych grup związanych z "Purpurową rodziną" - Whitesnake i Rainbow. W 2023 r. coroczna impreza po raz pierwszy odbyła się pod szyldem Purple Day (Polski Dzień Purpury). Pomysłodawcą projektu jest projekt Made in Warsaw, prowadzony przez Łukasza Jakubowicza, klawiszowca znanego ze współpracy m.in z Anią Rusowicz.
Purple Day (Polski Dzień Purpury) 2025: Znamy pierwszych gości
Tegoroczna edycja odbędzie się 19 października w warszawskim Terminalu Kultury Gocław. Organizatorzy na razie ujawnili nazwiska pierwszych gości specjalnych. Na scenie zaprezentują się skrzypek Jan Gałach, Mietek "Mechanik" Jurecki (basista Budki Suflera), Damian Michalski (wokalista TSA MNKWL) oraz Anna Rusowicz.