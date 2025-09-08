Zmarły w lipcu 2012 r. Jon Lord był współzałożycielem legendarnego zespołu Deep Purple i jednym z najlepszych hammondzistów w historii rocka. Na koncie miał także występy w Whitesnake (lata 1978-1984). Chorował na raka trzustki - przyczyną śmierci 71-letniego muzyka był zator tętnicy płucnej.

Pamięć Brytyjczyka postanowili uczcić polscy muzycy rockowi i metalowi, od 2012 r. organizując Memoriał Jona Lorda poświęcony pamięci tego muzyka, z czasem do programu wprowadzając utwory innych grup związanych z "Purpurową rodziną" - Whitesnake i Rainbow. W 2023 r. coroczna impreza po raz pierwszy odbyła się pod szyldem Purple Day (Polski Dzień Purpury). Pomysłodawcą projektu jest projekt Made in Warsaw, prowadzony przez Łukasza Jakubowicza, klawiszowca znanego ze współpracy m.in z Anią Rusowicz.