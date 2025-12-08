Utwór "Teraz i tu" stworzyli członkowie zespołu LAB, którzy do współpracy zaprosili muzyków związanych przede wszystkim ze sceną alternatywną z Mysłowic.

W nagraniu utworu udział wzięli: Natalia Baranowska, Bartosz Bednarczuk, Karol Caputa, Kasia Caputa, Aleksander Goławski, Daniel Hozumbek, Marek "Dżałówa" Jałowiecki, Pola Kuderska, Wojciech "Lala" Kuderski, Kacper "Lenar" Lenarczyk, Mateusz Parzymięso, Michał Parzymięso, Sławomir Plotek, Mietall Waluś, Bartek Woźniczko i Blanka Woźniczko.

"Teraz i tu" dla Bartusia Bańskiego

Ci muzycy mają na koncie występy w takich zespołach, jak Myslovitz, Negatyw, Delons, Gutierez, Lab, Roboty na Wysokości, Niadara i Imperatyw.

Większość z nich pojawi się też na charytatywnym koncercie dla 5-letniego Bartusia Bańskiego, który odbędzie się 12 grudnia w Kinoteatrze Znicz w Mysłowicach. Chłopczyk choruje na Dystrofię Mięśniową Duchenne'a. Jedynym ratunkiem dla pacjentów ze stwierdzonym DMD jest terapia genowa, którą oferuje m.in. jeden ze szpitali w Stanach Zjednoczonych. Koszt takiego leczenia to 17 mln złotych.

Poza zespołem LAB z gośćmi w Kinoteatrze Znicz zagrają także Imperatyw i Niadara. Dodatkowo LAB z Mietallem Walusiem wykona dwa utwory Negatywu.

Pomiędzy koncertami odbędą się również licytacje przedmiotów, w tym m.in. płyt artystów występujących w trakcie wydarzenia i nie tylko. Dodatkowo na miejscu będzie dostępny koncertowy merch, w tym specjalne koszulki. Cały dochód z biletów (wstęp to cegiełka za minimalną kwotę 50 zł), koncertowego merchu oraz licytacji będzie przekazany na pokrycie kosztów leczenia Bartusia Bańskiego.

