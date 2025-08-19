Jacek "Koniu" Śliwczyński dołączył do zespołu T.Love (działającej na początku jako T.Love Alternative) w 1983 roku, czyli zaledwie rok po powstaniu grupy. Przejął od Muńka Staszczyka rolę basisty. Z zespołem działał do 1989 roku, później zajął się fotografią.

W 2018 roku w Krakowie odbyła się wystawa jego prac, które przedstawiały portrety członków T.Love - robione zarówno na scenie, jak i w sytuacjach prywatnych. Wydarzenie zwieńczył koncert, podczas którego Jacek Śliwczyński wystąpił z Muńkiem Staszczykiem.

W połowie lat 90. wziął udział w nagraniu płyty "Luksus" projektu Szwagierkolaska, który powołali do życia Muniek Staszczyk i Andrzej Zeńczewski (DAAB) - basista zagrał w dwóch utworach.

W latach 2008-2011 był muzykiem grupy Sztywny Pal Azji, z którą nagrał album "Miłość jak dynamit".

Rozwiń

Pogrzeb Jacka Śliwczyńskiego

To właśnie m.in. Sztywny Pal Azji przekazał informację o pogrzebie Jacka Śliwczyńskiego. "Muzyk, fotograf, artysta" - głosi napis na nekrologu.

Ostatnie pożegnanie muzyka odbędzie się 19 sierpnia na cmentarzu Kule w Częstochowie (początek godz. 11), a urna z jego prochami spocznie w grobie rodzinnym.

Have a Nice Life: "Kultura jest teraz bardzo symboliczna" [WYWIAD] interia INTERIA.PL