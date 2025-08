"Utwór 'Inna Polska' jest odpowiedzią i głosem niezgody, który zaprasza do refleksji w kontekście tego, co dzieje się w naszym kraju" - tak o nowym singlu pisze zespół. "Inna Polska" to niepublikowany wcześniej tekst napisany przez Grzegorza "Kulę" Michalaka dla nieistniejącego już zespołu AFRONT. Choć tekst został napisany w latach 80., według Pere-Lachaise wciąż jest aktualny. "Innej Polski tu nie było, innej Polski tutaj nie ma, może będzie inna Polska, jednak dzisiaj to złudzenia" - słyszymy w utworze.