The Beatles to brytyjska grupa rockowa, założona 1960 r., która dziś uważana jest za legendę. Zespół tworzyli John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Muzycy lata temu zrewolucjonizowali rynek - wprowadzili nowatorskie podejście do komponowania, nagrywania oraz aranżacji utworów. Eksperymentowali z nowymi technikami studyjnymi, a także z użyciem efektów dźwiękowych czy nietypowych instrumentów.

Jednym z najpopularniejszych albumów The Beatles jest "Abbey Road" wydany w 1969 r. Począwszy od charakterystycznej okładki, zapisanej na stałe w popkulturze, na której członkowie zespołu przechodzą przez jedną z londyńskich ulic, kończąc na przebojach takich jak "Come Together", "I Want You (She's So Heavy)" czy"Here Comes the Sun", śpiewanych przez kolejne pokolenia fanów. Płyta zyskała miano jednego z najwybitniejszych dzieł w historii rocka.

Jak powstał hit "Golden Slumbers"? Paul McCartney ujawnił prawdę. "To się nazywa kradzież"

Na "Abbey Road" pojawiła się także piosenka "Golden Slumbers", która - jak się okazuje - ma niezwykle ciekawą historię powstania. Za utwór odpowiadał Paul McCartney, który po latach opowiedział, jak napisał jego tekst. Okazuje się, że słowa były poniekąd kradzione!

"Zawsze patrzę do środka stołków znajdujących się przy pianinie, ponieważ ludzie trzymają tam nuty. Tak było kiedyś zawsze, teraz są czasami puste, ale wciąż tam zaglądam. Kiedyś znalazłem tak piosenkę 'Golden Slumbers'" - wyznał muzyk w podcaście "McCartney: A Life In Lyrics, The Beatles".

Refren "Golden Slumbers" jest dosłowną kopią starego, wiktoriańskiego dzieła. "To się nazywa kradzież. Ale ponieważ nie umiem czytać nut, nie wiedziałem do jakiej melodii są te słowa. Wziąłem je jednak i dodałem własną melodię" - wyjaśnił Paul McCartney.

"Przypomina pocieszanie dziecka lub czytanie mu bajki"

Muzyk Beatlesów stwierdził, że słowa, które znalazł spisane na kartce, wręcz go do siebie przyciągnęły. McCartney podkreślił bowiem, że tekst był bardzo szczery i natchniony, więc nie sposób było przejść obok niego obojętnie. Wrażenie, jakie wywarła na nim piosenka, skłoniło artystę do drobnej "kradzieży".

"Tekst był dość uduchowiony. Myślę, że to przede wszystkim mnie do niego przyciągnęło. Jest w tych słowach coś, co przypomina pocieszanie dziecka lub czytanie mu bajki na dobranoc. To coś bardzo głębokiego. I coś ludzkiego, co mnie osobiście poruszyło" - podsumował Paul McCartney.

Tekst piosenki The Beatles wzorowano na wierszu z XVII wieku

Tekst "Golden Slumbers" oparty jest na wierszu dramaturga Thomasa Dekkera z XVII wieku, zatytułowanym "Cradle Song". Z kolei jeszcze przed Beatlesami, w 1885 r., na podstawie dzieła poetyckiego stworzono pierwszą piosenkę - "Golden Slumbers Kiss Your Eyes".

Trenerzy "The Voice Kids" nie mogli uwierzyć. "Wyrwało nas z butów" TVP TVP