"Opuszczanie strefy komfortu i podejmowanie ryzykownych wyborów". Co szykuje Daffodil Pill?
Wrocławska grupa Daffodil Pill w maju planuje wydać koncertowy album z zapisem występu w Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu. W swojej twórczości formacja łączy neo-psychodelę z surf-rockową motoryką i oryginalnym instrumentarium takim jak sitar, theremin i organy.
Wyprodukowana przez cenionego fachowca Marcina Borsa debiutancka płyta z 2024 roku przyniosła Daffodil Pill zaproszenie do m.in zagrania na scenie radiowej Trójki, a także w Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu. Ten ostatni występ został zarejestrowany i zespół wyda go w maju jako album koncertowy.
Tekst singlowego utworu "Wanna Feel It" dotyczy opuszczania strefy komfortu i podejmowania ryzykownych wyborów w imię wewnętrznego imperatywu. Warstwa liryczna opiera się na dualizmie symboli słońca (bezpieczeństwo) oraz księżyca (nieznane).
Nagranie zrealizowane w NCPP w Opolu łączy profesjonalną rejestrację live z estetyką lo-fi. Finalny miks został przepuszczony przez taśmę magnetofonową, co nadało brzmieniu analogową kompresję.
Kim są Daffodil Pill z Wrocławia?
Wrocławska formacja łącząca neo-psychodelę z surf-rockową motoryką i instrumentarium takim jak sitar, theremin i organy ma na koncie ponad 80 koncertów w Polsce i za granicą.
Zespół tworzą: Filip Dudek (wokal, gitara, klawisze, syntezatory, sitar, theremin, harmonijka), Dawid Stawiarz (gitara, wokal wspierający), Mateusz Wróblewski (bas, wokal wspierający) i Adam Chmura (perkusja, oprawa graficzna).