Wyprodukowana przez cenionego fachowca Marcina Borsa debiutancka płyta z 2024 roku przyniosła Daffodil Pill zaproszenie do m.in zagrania na scenie radiowej Trójki, a także w Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu. Ten ostatni występ został zarejestrowany i zespół wyda go w maju jako album koncertowy.

Tekst singlowego utworu "Wanna Feel It" dotyczy opuszczania strefy komfortu i podejmowania ryzykownych wyborów w imię wewnętrznego imperatywu. Warstwa liryczna opiera się na dualizmie symboli słońca (bezpieczeństwo) oraz księżyca (nieznane).

Nagranie zrealizowane w NCPP w Opolu łączy profesjonalną rejestrację live z estetyką lo-fi. Finalny miks został przepuszczony przez taśmę magnetofonową, co nadało brzmieniu analogową kompresję.

Kim są Daffodil Pill z Wrocławia?

Wrocławska formacja łącząca neo-psychodelę z surf-rockową motoryką i instrumentarium takim jak sitar, theremin i organy ma na koncie ponad 80 koncertów w Polsce i za granicą.

Zespół tworzą: Filip Dudek (wokal, gitara, klawisze, syntezatory, sitar, theremin, harmonijka), Dawid Stawiarz (gitara, wokal wspierający), Mateusz Wróblewski (bas, wokal wspierający) i Adam Chmura (perkusja, oprawa graficzna).

Niespodziewane wyznanie Cleo w "The Voice Kids": Wszystko zachowuję dla siebie materiały prasowe