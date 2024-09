Chłopcy z Placu Broni to rockowa legenda polskiej estrady. Zespół został założony pod koniec lat 80. przez Bogdana Łyszkiewicza , nazywanego przez wielu "polskim Lennonem". Był on wokalistą, gitarzystą, a także twórcą całego repertuaru grupy. Szczyt kariery formacji przypadał na lata 90., jednak już na starcie udało im się osiągnąć niemały sukces. W 1987 r. nagrali bowiem kasetę demo, którą sama Kora zarekomendowała na konkursie Festiwalu w Jarocinie. Występ Chłopców z Placu Broni na tej prestiżowej imprezie był dla nich ogromnym krokiem w stronę popularności.

"Pewnego dnia powiedział mi z poważną miną, że napisał przebój, który będzie podobał się wszystkim. Napisał spontanicznie, ale z premedytacją. Boguś był niezwykle inteligentny, wykalkulował to. Wielu ludzi potem pytało się, czy ta piosenka jest o mnie, jednak nie jest o mnie. Ela po prostu pasowała do frazy i rymu , bo nie było żadnej Eli w okolicy. Boguś denerwował się, że ludzie doszukują się tu historii z jego życia, że biorą tekst wprost. A powtarzam - nie ma tutaj nic z jego życia! " - zdradziła Ewa Langer.

Historię piosenki z zupełnie innej perspektywy przedstawił także Jacek Dyląg - ówczesny gitarzysta zespołu. "Piosenka powstała gdzieś na początku 1988 roku. Bogdan przyniósł ten numer do kanciapy o powierzchni 10 metrów kwadratowych, mieszczącej się pod sklepem muzycznym na Osiedlu Tysiąclecia w Nowej Hucie. I jak to on - wyciągnął kartkę z tekstem, sięgnął po czyjąś gitarę i zaśpiewał. Ale wcześniej uprzedził, że to jest pastisz, jajo, nie na serio. Mnie też się wydawało, że to jest taka piosenka z zabaw, tancybud. A mieliśmy ambicje grać rock'n'rolla, czyli coś wyższego rzędu, więc nie byłem zachwycony" - opowiedział muzyk.