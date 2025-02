Nirvana znowu na scenie. Kto tym razem zastąpił Kurta Cobaina?

Mało kto spodziewał się powrotu Nirvany i to w takiej formie. Pod koniec stycznia grupa wstąpiła podczas charytatywnego FireAid w składzie: Dave Grohl, Krist Novoselic oraz Pat Smear . Towarzyszyły im wówczas cztery wokalistki: St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett oraz córka Dave'a, Violet Grohl .

Do Nirvany na scenie dołączył Post Malone i zaśpiewał jeden z najbardziej kultowych przebojów w historii muzyki - "Smells Like Teen Spirit". Warto przypomnieć, że Post Malone w 2020 roku zorganizował domowy koncert, podczas którego wraz z Travisem Barkerem grał utwory Nirvany, co docenił sam Dave Grohl.