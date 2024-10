Nick Cave i Kylie Minogue pochodzą z Australii, co w zasadzie już na początku odrobinę ułatwiło ich poznanie. Drogi artystów przecięły się po raz pierwszy w połowie lat 90., kiedy to Minogue, będąca wówczas w związku z Michaelem Hutchencem (tragicznie zmarłym w 1997 roku wokalistą INXS), zainteresowała się twórczością Cave'a. Szczęśliwie sam Nick od dawna chciał współpracować z Kylie.

Jak sam przyznał, miał "cichą obsesję" na jej punkcie przez sześć lat i od dawna chciał napisać dla niej utwór, ale żaden z wcześniejszych pomysłów nie wydawał mu się odpowiedni. Dopiero gdy stworzył "Where The Wild Roses Grow" - dialog między zabójcą a jego ofiarą - uznał, że to właśnie ten utwór idealnie pasuje do głosu Kylie.

"'Where The Wild Roses Grow’ napisałem z myślą o Kylie. Chciałem napisać dla niej piosenkę od wielu lat, ale dopiero ten utwór wydał mi się odpowiedni" - mówił w jednym z wywiadów.

Nick Cave i Kylie Minogue na planie teledysku "Where The Wild Roses Grow"

Nick Cave i Kylie Minogue. "Where The Wild Roses Grow" i historia nietypowej współpracy muzycznej

"Menedżerowie Kylie byli kategorycznie przeciwni temu duetowi. Przekonywali ją, że wspólne nagranie z narkomanem o tak beznadziejnej reputacji będzie samobójstwem dla jej kariery. Ale, muszę jej to oddać, zignorowała wszystkie rady, przyszła do studia i zaśpiewała to pięknie. Czy mnie, 'mrocznemu Nickowi', odradzano duet z popową księżniczką? Nikt mi nie mówi, co wolno mi robić, nie otaczam się takimi ludźmi. Poza tym każdy koleś z Australii kochał się w Kylie Minogue. Nie słuchaliśmy jej płyt, wiadomo, ale jej po prostu nie dało się nie kochać. Jest w niej coś bardzo autentycznego. Była otoczona wielką machiną show-biznesu, jednak w środku pozostała sobą. Cudownym, przezabawnym człowiekiem w centrum maszynki do zarabiania pieniędzy. Przeszła przez to z wielką klasą" - wspominał niedawno, przy okazji wizyty w Polsce na dwóch koncertach, Nick Cave w rozmowie z Anną Gacek w "Zwierciadle".