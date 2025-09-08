Informacje o śmierci muzyka potwierdziła spółka Supertramp Partnership. "Rick Davies, założyciel, wokalista i autor tekstów zespołu Supertramp, zmarł w sobotę 6 września w wieku 81 lat po ponad 10 latach walki z szpiczakiem mnogim" - przekazali członkowie zespołu Supertramp.

"Poza sceną Rick znany był ze swojej serdeczności, odporności i oddania swojej żonie Sue, z którą dzielił ponad pięćdziesiąt lat życia" - dodali. Rick Davies miał 81 lat.

Rick Davies nie żyje. Współtworzył grupę Supertramp

Rick Davies urodził się w 1944 roku, w Swindon, i od najmłodszych lat był muzykiem. Jego miłość do dźwięków narodziła się po odkryciu albumu Gene'a Krupy "Drummin' Man". Najpierw uczył się gry na perkusji, później na instrumentach klawiszowych. W 1969 roku zamieścił ogłoszenie, w którym poszukiwał muzyków do swojego nowego zespołu. Na ogłoszenie odpowiedział Roger Hodgson. Po krótkim okresie występów pod nazwą Daddy zmienili nazwę na Supertramp.

Przełomem dla zespołu Supertramp był utwór "Bloody Well Right", a ich album "Breakfast in America" sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie i zdobył dwie nagrody Grammy.

W 1983 roku Hodgson opuścił zespół, a Davies sam prowadził grupę dalej - wspólnie z Supertramp nagrał jeszcze cztery albumy. Kontynuował koncertowanie nawet po poznaniu diagnozy. Można było usłyszeć go m.in. pod szyldem Ricky and the Rockets.