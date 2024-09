Led Zeppelin stworzyło wiele niezapomnianych kompozycji. "Stairway to Heaven", "Kashmir" czy "Whole Lotta Love" to zaledwie kilka hitów, które słuchacze cenią do dziś. Okazuje się jednak, że muzyków wchodzących w skład grupy łączyła jedynie praca związana z zespołem. Basista zespołu, John Paul Jones, wyznał w jednym z wywiadów, że prywatnie nie byli przyjaciółmi.