Cały świat usłyszał o pochodzącej z Ośna Lubuskiego Sarze James, gdy w 2022 r. podbiła serca jurorów amerykańskiej wersji "Mam talent!" , gdzie dotarła do finału 17. edycji. Polka ogłosiła niespodziewanie, że znów pojawi się w tym popularnym programie, co ma związek z premierę jej nowego singla.

"Lubię Was zaskakiwać, dlatego na maksa się jaram, że mogę Wam to już wreszcie ogłosić. Oficjalna premiera mojego nowego singla 'Sunshine State Of Mind' odbędzie się już w ten czwartek [o godz. 2 w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu] na żywo w półfinale 'America's Got Talent'. Jestem na maksa wdzięczna za to zaproszenie i już nie mogę się doczekać! Bądźcie ze mną i oglądajcie, jeśli tylko możecie!" - ogłosiła Sara James na swoim Instagramie.

Sara James znów w "Mam talent" w USA. "Na maksa się jaram"

To właśnie wtedy zostanie pokazany na żywo półfinałowy odcinek 19. edycji amerykańskiego "Mam talent!", w którym ogłoszeni zostaną finaliści. 16-latka przebywa już w Los Angeles. "Zdajesz sobie sprawę że ja w piątek na 7 do pracy idę? No cóż, przeżyję tę jedną nockę" - zapewniają w komentarzach fani artystki.

O finał walczą m.in. wokalista Alex Sampson, rockowy zespół Ashes & Arrows oraz śpiewający woźny Richard Goodall. Sześcioro z półfinalistów kontynuować będzie swoją przygodę z programem, a w finale dołączą do nich zdobywcy tzw. Złotych Przycisków, jakie można było otrzymać w programach ćwierćfinałowych.

I to właśnie taki Złoty Przycisk otrzymała przed dwoma laty od jurora Simona Cowella, Sara James. Zapewnił on wokalistce udział w finale, gdzie wystąpiła u boku Black Eyed Peas. W 2022 r. zwycięzcą została taneczna grupa Mayyas.

Piosenka "Sunshine State Of Mind" to kolejna zapowiedź debiutanckiego albumu Sary. W połowie sierpnia poznaliśmy anglojęzyczny singel "Detox".

Sara James rzuciła widzów w USA na kolana. Jak jej poszło w "Mam talent"?

Wokalistka w "Mam talent" dotarła aż do finału programu. Po drodze wykonała m.in. utwór Eltona Johna "Rocket Man" oraz przebój Kate Bush "Running Up That Hill", który zyskał drugą młodość dzięki serialowi "Stranger Things". Jej występy okazały się hitami sieci, a w mediach społecznościowych udostępniła je Billie Eilish.