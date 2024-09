Jan Borysewicz , wieloletni gitarzysta zespołu Lady Pank , zdecydował się na odważny krok - wystawił swoje gitary na aukcję. Od 12 do 21 września w warszawskim domu aukcyjnym Desa Unicum odbywa się specjalna wystawa instrumentów popularnego muzyka. To idealna okazja dla miłośników dobrych brzmień, aby wzbogacić swoje kolekcje. Jednocześnie jest to pierwsza monograficzna aukcja poświęcona polskiemu artyście.

"Chcę, by te gitary trafiły do świetnych kolekcji lub mogły dalej grać - w nowych rękach, na kolejnych koncertach, w innych studiach, tworząc nowe utwory i płyty. To dla mnie emocjonalny krok, ale podejmuję go z przekonaniem, że instrumenty te mają jeszcze wiele do zaoferowania" - czytamy w mediach społecznościowych Borysewicza.