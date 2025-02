Queen miał już za sobą w tamtym momencie sukcesy takich wydawnictw, jak "Sheer Heart Attack", "A Night at the Opera", "A Day at the Races", "News of the World" czy "Jazz" , a słuchacze i krytycy uznawali ich za muzyczną i koncertową ikonę. Nie bali się więc eksperymentować z nowym brzmieniem.

Z "The Game" pochodzi jeden z najpopularniejszych przebojów grupy - "Another One Bites the Dust". Po dziś dzień piosenka jest chętnie słuchana przez melomanów z całego świata. Co ciekawe, to nie ten utwór promował wydawnictwo jako wiodący singiel. Queen przedstawili bowiem swój ósmy, disco-rockowy album kompozycją"Crazy Little Thing Called Love".