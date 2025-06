Kazik w szczerym wyznaniu o ojcu. "Nie chciał, żebym się urodził"

W jednym z najnowszych wywiadów Kazik powrócił wspomnieniami do swojego dzieciństwa. Nie miał łatwo - wychowywała go samotna matka, ponieważ ojciec uciekł od rodziny. Muzyk stworzył dzięki temu wyjątkową więź ze swoją rodzicielką, która nieustannie go wspierała. Teraz wyznał szczerze, co myśli o postępowaniu ojca.