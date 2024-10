Aktor sporo czasu spędził z Keithem Richardsem, aby lepiej go poznać i nauczyć się jego nawyków. Wspomniał, że z początku bał się, jak gitarzysta zareaguje: "Na początku było to bardzo dziwne, wiesz, dowiedziałem się o głównych cechach postaci. Byłem trochę zaniepokojony tym, co pomyśli Keith Richards . Nie bałem się Pepe Le Pew , ale trochę martwiłam się o Keitha . Ponieważ przez sporą część czasu, który z nim spędzałem, ciągnąłem z niego tyle, ile mogłem dla tej postaci. A kiedy dowiedział się, co robiłem, mogło to pójść w dwie strony, ale był bardzo miły, stwierdził 'Nie miałem pojęcia, stary!'. Był w tym bardzo słodki".

Inspiracja ikonicznym rockmanem, to jednak nie wszystko. W wywiadzie dla "Collider", Johnny Depp opowiedział o tym, co jeszcze wpłynęło na zachowanie pirata: "W oryginalnym scenariuszu Kapitan Jack był przedstawiony jako szermierz, pirat, który wchodzi, trochę się bije, a potem wychodzi, chwyta dziewczynę i to wszystko. Miałem na niego inne pomysły. To brzmi dziwnie, ale Kapitan Jack narodził się w saunie. Mojej saunie. Patrzyłem na różne aspekty postaci i stwierdziłem, że ten gość spędził większość swojego życia na morzu i musiał sobie radzić z nieuchronnym upałem. Więc podkręciłem saunę do około 500 stopni i siedziałem tam tak długo, jak tylko mogłem, aż zaczęło wpływać to na mnie psychicznie. Było bardzo, bardzo gorąco, tak samo jak mojemu mózgowi. Kiedy jesteś tam w takim upale, nie możesz stać w miejscu, ale najgorsze jest to, że jeśli się ruszasz to okropnie boli. To dało mi pomysł, że jego mózg został w pewnym stopniu ugotowany. Co do jego zachowania ciała, czułem, że kiedy jest na statku, jest w porządku, bo statek się kołysze. Miałby chód marynarski, ale gdyby stanął na lądzie, nie zacząłby normalnie chodzić. Wyglądałby na chwiejnego, a Disney się z tym nie zgodził."