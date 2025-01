W 1992 r. w ręce fanów Erica Claptona oddany został legendarny już album "Unplugged", na którym znalazł się materiał zarejestrowany podczas live sesji w Bray Film Studios w Windsorze. Brytyjski muzyk rockowy i bluesowy zagrał wówczas akustyczne wersje wielu swoich przebojów, w tym ponadczasowy hit "Tears In Heaven" czy zupełnie nową aranżację piosenki "Layla". Płyta z wyjątkowymi kompozycjami znalazła się na 71. miejscu listy 100 najlepszych albumów z UK w historii. Wydawnictwo przyniosło jednocześnie Claptonowi aż sześć prestiżowych statuetek Grammy.

Od koncertu i wydania płyty "Unplugged" minęło ponad trzy dekady, a do amerykańskich kin trafił właśnie film z legendarnego występu Erica Claptona. Materiał został wzbogacony o specjalny wywiad z 79-letnim gwiazdorem estrady. Rozszerzona wersja nagrania zawiera ekskluzywne rozmowy, w których wokalista wyjawia swoje inspiracje i zdradza, jak powstawały konkretne utwory.

Eric Clapton zdobył się na poruszające wyznanie. Opowiedział o żałobie, jaką przeszedł po śmierci 4-letniego synka

W ekskluzywnym wywiadzie Eric Clapton opowiedział m.in. o tym, jak przechodził żałobę po utracie swojego 4-letniego syna Conora. Wiosną 1991 r. rodzinę muzyka spotkała bowiem wielka tragedia - chłopiec wypadł z 53. piętra nowojorskiego wieżowca, po tym, jak pokojówka przypadkowo zostawiła otwarte okno. Artysta, aby poradzić sobie ze śmiercią dziecka, udał się wtedy do Antigui, gdzie przez rok żył w samotności. Skupiał się wyłącznie na tworzeniu muzyki. To wtedy powstała emocjonalna ballada "Tears In Heaven", będąca swoistą terapią dla Claptona.

"To była idealna okazja ku temu, by napisać o moim synu, by umieścić gdzieś ten żal. Bardzo chciałem opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, wyrazić swoje uczucia" - wyznał brytyjski muzyk.

Okazuje się, że w uporaniu z żałobą po śmierci dziecka pomogła mu nie tylko muzyka, lecz także córka - Ruth - starsza od zmarłego Conora o dwa lata. "Była nieocenionym wsparciem. Nie spodziewałem się, że dziecko może nadać życiu tak wielki sens, sprawiając, że czujesz się ważny, silny i potrzebny" - opowiedział 79-letni artysta.

Emocjonalny film Erica Claptona niedługo będzie można obejrzeć w internecie

"Eric Clapton Unplugged… Over 30 Years Later" to 90-minutowa produkcja, która jest nie lada gratką dla fanów brytyjskiego muzyka. Film na razie można obejrzeć w wybranych kinach w USA, jednak już niedługo pojawi się także na platformie streamingowej Paramount+. Premiera na małym ekranie będzie miała miejsce 12 lutego 2025 r.