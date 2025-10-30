Cykl koncertów pod szyldem "Światło i MRock" to wspólne przedsięwzięcie, na czele którego stali Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki. Całość była reklamowana jako "pierwszy w Polsce interaktywny koncert".

Koncepcja wydarzenia opierała się na podwójnych aranżacjach znanych utworów, a o ich finalnym brzmieniu decydowali widzowie. Głosując, wybierali między wersją "świetlną" a "mroczną", co nadawało całości unikatowy charakter.

Poza głównymi bohaterami cyklu na scenie w poszczególnych miastach występowali także Kazik Staszewski, Doda i Tomasz Organek.

Doda i Kazik Staszewski razem. Wideo hitem sieci

Po środowym finałowym koncercie w Poznaniu hitem sieci stało się nagranie opublikowane przez Dodę w mediach społecznościowych. Wokalistka za rękę wyprowadziła na scenę Kazika, który próbował zaśpiewać z nią w duecie słynny przebój "What's Up" z repertuaru grupy 4 Non Blondes.

"Nie daruję Ci tej nocy" - napisała Doda na Instagramie, oznaczając profil Kazika.

"Na nowo obudziliście we mnie rockowe zacięcie... Chyba coś z tego będzie" - dodała w kolejnym wpisie, dziękując za współpracę Kasi Nosowskiej, Piotrowi Roguckiemu i Kazikowi za wspólną trasę.

Nagranie wywołało furorę wśród fanów - pod postem widnieje ponad 13 tys. reakcji i blisko 200 komentarzy. "Petarda, mistrzostwo świata", "Wzruszyłem się", "Ta piosenka jest viralem na TikToku" - czytamy.

