Gitarzysta i wokalista Pink Floyd, David Gilmour udzielił niedawno wywiadu dla "The Telegraph", w którym poruszono temat wieloletniego konfliktu z byłym przyjacielem z zespołu, Rogerem Watersem. Ich spór sięga 1985 roku, kiedy to Waters odszedł z Pink Floyd. W ostatnich latach oliwy do ognia dolały różnice w poglądach politycznych.

David Gilmour stanowczo o Rogerze Watersie

We wspomnianym wywiadzie Gilmour zapytany został o to, co musiałoby się wydarzyć, by zdecydował się ponownie tworzyć z Watersem. Jego odpowiedź była krótka i wyjątkowo stanowcza: "Nic. Nie ma na to żadnej możliwości, bym to zrobił".

Gilmour wspominał już w wywiadzie w 2024 roku, że nie byłby w stanie wystąpić na jednej scenie z osobą o tak odmiennych poglądach, jak Waters: "Staram się trzymać z daleka od osób, które aktywnie wspierają zbrodniczych i autokratycznych dyktatorów jak Putin czy Maduro. Nic mnie nie zmusi do dzielenia sceny z kimś, kto uważa, że takie traktowanie kobiet i osób LGBT jest w porządku".

Żona Gilmoura, Olly Samson również otwarcie krytykowała poglądy byłego przyjaciela. Wsparcie okazał jej mąż, który stwierdził, że "każde słowo jest udowodnione jako prawdziwe". Waters postanowił zareagować na negatywne komentarze, nazywając je "prowokacyjnymi i całkowicie nieprawdziwymi".

"Wiesz, w jakiej dekadzie mojego życia Roger odszedł z zespołu? Byłem trzydziestolatkiem. Teraz mam 78 lat. Jaki to ma sens?" - mówił Gilmour, w rozmowie z "The Telegraph", podkreślając, że męczy go poruszanie jego tematu.

Warto zaznaczyć, że nie tak dawno temu Pink Floyd sprzedało swój katalog firmie Sony. Decyzja argumentowana była chęcią zakończenia konfliktów prawnych i nieprzyjemności z tym związanych.

