Podczas rutynowych badań, lekarze wykryli u Dave'a Masona poważne problemy z sercem, które wymagały pilnej reakcji. Z powodu zaleceń lekarskich musiał odwołać zaplanowaną na jesień trasę "Traffic Jam".

"Ze złamanym sercem muszę odwołać te koncerty, ale to nakaz doktora. Wrócę - lepszy niż kiedykolwiek - w 2025 r." - zadeklarował 78-letni wokalista i gitarzysta.

Muzyk przez krytyków i fanów zaliczany jest do grona najbardziej utalentowanych kompozytorów i gitarzystów wszech czasów. Mimo podeszłego wieku gra po 100 koncertów rocznie dla wypełnionej widowni.

Dave Mason - życie i kariera jednej z legend grupy Traffic

Gdy miał 18 lat, razem ze Steve'em Winwoodem (wokal, gitara, bas, instrumenty klawiszowe), Jimem Capaldim (perkusja, wokal) i Chrisem Woodem (flet, saksofon, instrumenty klawiszowe) założył grupę Traffic. Już rok później Mason napisał największy przebój tego zespołu - "Feelin' Alright" ( sprawdź! ) z 1968 r., który doczekał się później licznych coverów (jeden z nich nagrał Joe Cocker).

Traffic kilkakrotnie zawieszał działalność; po raz ostatni doszło do tego w 2004 r., gdy grupę wprowadzono do Rock and Roll Hall of Fame w 2004 r. W uroczystości udział wzięli wówczas Winwood, Mason, Capaldi i Stephanie Wood, siostra zmarłego w 1983 r. Chrisa Wooda. Niespełna rok później w wieku 60 lat na raka żołądka zmarł Jim Capaldi, który razem z Winwoodem odpowiadał za większość materiału Traffic.

Dave Mason poza występami w macierzystej formacji jako muzyk sesyjny współpracował z wieloma gwiazdami sceny popowej i rockowej. Przyjaźnił się z Jimim Hendrixem; w studiu wspierał także m.in. The Rolling Stones, George'a Harrisona i Paula McCartneya z The Beatles oraz Cass Elliot (The Mamas & The Papas). W połowie lat 90. na krótko dołączył do grupy Fleetwood Mac, z którą nagrał płytę "Time", ale nienajlepiej wspomina tamten etap swojej kariery.

W dorobku ma też kilkanaście solowych płyt, z których największy sukces komercyjny odniosły "Let It Flow" (platyna), "Alone Together", "Dave Mason" i "Mariposa de Oro" (złoto).



