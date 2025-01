Legendarny perkusista i wokalista urodzony 30 stycznia 1951r. Phil Collins, między 1984 a 1989 nagrał aż osiem utworów, które trafiły na 1. miejsce listy przebojów Billboard Hot 100. Jego solowa twórczość, która cieszyła się ogromną popularnością, wpłynęła również na rozpoznawalność zespołu Genesis, którego był członkiem. Według danych opublikowanych przez wytwórnię Atlantic Records. Całkowita liczba jego sprzedanych albumów w 2002 roku wyniosła ponad 100 mln sztuk.

W 1994 roku Phil Collins zaczął umawiać się z Orianne Cevey, tłumaczką szwajcarsko-tajskiego pochodzenia. Ogromna różnica wieku zdawała się nie być dla nich przeszkodą. Pięć lat później 49-letni muzyk poślubił 27-latkę. Poznali się podczas jednej z podróży Collinsa. Cevey była przewodniczką, w której muzyk zakochał się od pierwszego wejrzenia. Gdy zostawiła w samochodzie kurtkę, starał się oddać ją osobiście, po to, by nawiązać lepszy kontakt.

Na początku było jak w bajce. Później Phil Collins pożałował tej decyzji

Para doczekała się dwójki dzieci - Matthew i Nicholasa, który na trasie Genesis w 2021 roku zastąpił ojca. Relacja Collinsa z Cevey należała do tych burzliwych. W 2006 roku ogłosili separację, a dwa lata później doszło do rozwodu, w którym padła rekordowa kwota odszkodowania dla byłej małżonki w wysokości 47 milionów dolarów.

Wydawałoby się, że tak głośna sprawa, oraz ogromne pieniądze, które muzyk musiał wypłacić skutecznie zniechęciły do siebie partnerów, jednak 7 lat po rozstaniu, zdecydowali się dać sobie jeszcze jedną szansę. W międzyczasie kobieta była w związku z Charlesem Fouadem Mejjatim, bankierem, z którym ma syna Andreę.

Na nowo rozpalona relacja Phila Collinsa i Orianne dość szybko zamieniła się w kolejną publiczną batalię. Cevey za plecami muzyka zdradziła go z 15 lat młodszym od siebie Thomasem Batesem. Co więcej, poślubiła go w 2020 roku i mieszkała z nim w posiadłości Collinsa na Florydzie. Gdy były członek Genesis przebywający w Anglii się o tym dowiedział, wystąpił o eksmisję nowego partnera kobiety, czego nie chciała zrobić.

Rozpoczęło to falę medialnego obrzucania się błotem. Cevey tłumaczyła, że ślub w Vegas udzielony przez osobę przebraną za Elvisa Presleya był jednie żartem. W "The New York Post" mówiła: "Aby polecieć do Szwajcarii, musieliśmy być spokrewnieni, w przeciwnym razie nie mógłby pojechać".

Niedługo później, Phil Collins postanowił sprzedać wspomniany dom za kwotę 40 milionów dolarów. Była małżonka zarzekała się, że muzyk obiecał jej kiedyś połowę kwoty ze sprzedaży. W rozmowie z "The Post" zwróciła się do Phila: "Sprzedałeś dom, oddaj mi połowę i to wszystko".

Ich spory opisywane były w mediach przez lata. Tłumaczka zarzucała artyście niedbanie o higienę. Twierdziła, że "nie mył się przez rok", nie dbał o higienę jamy ustnej, a jego odór miał być tak okropny, że ludzie nie chcieli się do niego zbliżać.

Cevey zarzucała mu również znęcanie psychiczne oraz odmawianie jej intymnych zbliżeń, muzyk odbijał piłeczkę sugerując, że to była małżonka wykazywała agresję w jego stronę.

W sprawę zaangażowani byli również prawnicy Collinsa, według których zarzuty dotyczące higieny muzyka były: "skandaliczne, obelżywe nieetyczne i w większości fałszywe lub rażąco przesadzone".

Ich relacja wzbudzała wiele emocji. Początkowo chwalili się głębokimi uczuciami wobec siebie, później doszło do głośnego rozstania, pojednania i ponownych dramatów. Finalnie możemy przypuszczać, że byli małżonkowie się pogodzili.

W zeszłym roku Cevey złożyła Collinsowi życzenia urodzinowe, co wzbudziło wiele kontrowersji. Jedni twierdzili, że zaraz ponownie dojdzie do sporów, drudzy byli zdania, że ich relacje się poprawiły. Muzyk otrzymał również życzenia z okazji Dnia Ojca w 2024, co wskazywałoby raczej na to, że konflikt został zażegnany.