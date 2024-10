Dire Straits, na czele z charyzmatycznym Markiem Knopflerem, pojawili się na rynku muzycznym zupełnie znikąd. Ich debiutancki album, wydany w 1978 r., zapewnił im mocne wejście w branżę i start szybko rozwijającej się kariery. W latach 80. oddali w ręce słuchaczy masę przebojów, a ich przełomowy album "Brothers in Arms" na zawsze zapisał się w historii muzyki rockowej.

Zanim jednak "Brothers in Arms" zostało wydane i zrewolucjonizowało branżę, w 1982 r. na rynku ukazał się czwarty album studyjny grupy, zatytułowany "Lover Over Gold". To na nim znalazła się piosenka "Private Investigations", która osiągnęła niebywały sukces komercyjny. Było to dużym zaskoczeniem dla wszystkich, ponieważ kompozycja trwała 6 minut - tak długich utworów zwykle nie puszczano w radiach. Mimo to kawałek spodobał się słuchaczom i dotarł do drugiego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Wyprzedził go tylko wielki hit zespołu Survivor - "Eye of the Tiger".

"Private Investigations" zostało wykorzystane w filmie "Comfort and Joy" z 1984 r. Część instrumentalna stała się także podkładem do jednej z telewizyjnych reklam. W 2005 r. zespół dołożył piosenkę do kompilacyjnego albumu "Greatest Hits".

O czym jest piosenka "Private Invetigations"? Knopfler inspirował się fikcyjną postacią

Piosenka poruszała trudny, lecz ciekawy temat pracy prywatnego detektywa, który dostaje pieniądze za odkrywanie sekretów innych ludzi. Osoba przedstawiona w tekście utworu, na co dzień widzi zdrady, kłamstwa i wiele okrucieństw, lecz wciąż nie może się do tego przyzwyczaić. Pod koniec dnia zostaje mu tylko poczucie bólu i możliwość utopienia swoich smutków w alkoholu. Ta praca naznacza go na całe życie i nie ma za to żadnej rekompensaty. Mark Knopfler przyznał, że do napisania słów zainspirowała go fikcyjna postać Philipa Marlowe'a - detektywa, będącego bohaterem książek Raymonda Chandlera.

Jak powstawał album, na którym znalazła się piosenka "Private Investigations"?

"Private Investigations" znalazło się na czwartym albumie Dire Straits, zatytułowanym "Lover Over Gold". Muzycy rozpoczęli prace nad krążkiem zaraz po zakończeniu trasy koncertowej "On Location Tour", w 1981 r. Z myślą o płycie powstało wiele piosenek, jednak niektóre z nich ostatecznie nie znalazły się na trackliście. Część materiału została sprezentowana innym wykonawcom.

Podarowali piosenkę legendarnej Tinie Turner

Na potrzeby "Lover Over Gold" Mark Knopfler, wraz z klawiszowcem Alanem Clarkiem i gitarzystą Halem Lindesem, napisał piosenkę "Private Dancer". Z początku została ona nagrana wyłącznie jako kompozycja instrumentalna. Wokalista Dire Straits stwierdził bowiem, że żeński głos o wiele lepiej będzie do niej pasował. Utwór został podarowany legendarnej Tinie Turner. Wokalistka długo się nie zastanawiała - przyjęła prezent i wykorzystała go jako numer tytułowy swojego następnego albumu.

W związku z powstawaniem "Lover Over Gold", Mark Knopfler napisał utwór "The Way It Always Starts", który również trafił w ręce innego wykonawcy. Piosenka znalazła się bowiem na ścieżce dźwiękowej do filmu "Local Hero", a jej głosem został szkocki muzyk Gerry Rafferty.

