To najlepsze piosenki o miłości! Nie może ich zabraknąć podczas walentynkowego wieczoru

Oliwia Kopcik

Kuba Badach - "Liczy się tylko to"

Nigdy nie umiem wybrać jednej piosenki. Dosłownie nigdy. Nie inaczej jest w przypadku najpiękniejszej, zupełnie subiektywnie, piosenki o miłości. Wśród typów były m.in. "Zabiorę cię dziś na bal" Zbigniewa Wodeckiego i "W nikogo nie wierzę tak jak w ciebie" Artura Rojka z tym ładnym "Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem / Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację / Kochać to za mało, wciąż Cię lubię".

Ostatecznie stawiam jednak na Kubę Badacha i "Liczy się tylko to" z równie wzruszającej animacji Disneya "Co w duszy gra". "I chcę czuć tu i teraz / Żyć tu, nie na żadne zaś / Mieć swojego człowieka / Choć na zawsze / Przecież cię nie będę miał / Chcę być obok / By śmiać się i płakać, bo / Choć to tak banalnie brzmi / Liczy się tylko to" - może i banalnie, ale za to zawsze wlewa ciepło w serce. A kiedy jeszcze pomyśli się, że tekst wokaliście napisała jego żona - Aleksandra Kwaśniewska - wers "Chodź, rozejrzyjmy się razem po niebie" zyskuje jeszcze więcej sensu. A jeśli zdecydujecie się obejrzeć cały film i będziecie płakać, to żeby nie było, że nie ostrzegałam.

Weronika Figiel

Soko - "We Might Be Dead by Tomorrow"

Od kilku lat z pełnym przekonaniem powtarzam, że nikt nie potrafi opowiadać o miłości tak pięknie, jak Hozier. "Work Song" czy "Cherry Wine" to piosenki, przy których moje serce topnieje. Jest też Niall Horan z "Black and White" czy Myslovitz i ich "Chciałbym umrzeć z miłości" - utwory, przy których łza w oku zawsze mi się zakręci. To w tych tekstach odnajduję szczerość i prawdziwe emocje, o których nie każdy potrafi zaśpiewać z łatwością.

Mimo to moim absolutnie ukochanym utworem o miłości, który bije wszystkie inne o głowę, jest "We Might Be Dead by Tomorrow" od Soko. Artystka zawarła w nim esencję kochania - barwnymi, lecz prostymi słowami opisując, że życie właśnie na tym polega. W spokojnej, ale jednocześnie pełnej emocjonalnego napięcia kompozycji apeluje do ludzi, aby spieszyli się z miłością, bo nasza przyszłość nie jest rzeczą oczywistą. Lubię - dzięki temu utworowi - pamiętać, że należy zakochiwać się bez opamiętania, mówić głośno "kocham cię" i być dla drugiej osoby, bo możemy się spóźnić, a jutro może po prostu nie nadejść. Tak jak Soko, apeluję i ja: "Let's love fully and let's love loud, and let's love now, 'cause soon enough we'll die".

Alicja Rudnicka

Myslovitz "W deszczu malenkich żółtych kwiatów"

Dla mnie "W deszczu maleńkich żółtych kwiatów" zawsze była piosenką o tej najprostszej, najprawdziwszej miłości. Artur Rojek ma niezwykły dar do poetyckich obrazów, które trafiają prosto w serce.

Myslovitz z Marią Peszek stworzyli otulający utwór, który jak żaden inny opowiada o bliskości. Pokazuje miłość taką, jaka jest naprawdę - niedoskonałą, ale kojącą i bezpieczną. Urzeka mnie jej subtelność, zarówno w melodii, jak i w tekście. To piosenka, która przenosi myślami na polną łąkę, gdzie świat poza drugą osobą przestaje mieć znaczenie.

Tymoteusz Hołysz

Birds In Row - "Love is Political"

To z kolei propozycja dla tych, którzy zamiast spokojnych i delikatnych utworów miłosnych preferują coś z większym kopem. Cały krążek "We Already Lost the World" jest wręcz przepełniony wrażliwością i silnymi emocjami - śmiało mógłbym przyznać, że to jeden z moich ulubionych albumów wszech czasów.

"Love is Political" to dziś utwór o szczególnym znaczeniu. W wokalach Barta Hirigoyena słychać ból, frustrację i poniekąd zmęczenie obecnym stanem rzeczywistości, w której miłość staje się największym symbolem sprzeciwu. "Miłość to bunt, Bunt jest potrzebny, Miłość to nieposłuszeństwo, Miłość jest polityczna" - dlatego nie bójcie się jej okazywać!

Bartłomiej Warowny

Lana Del Rey - "Love"

"To be young and in love" - śpiewa Lana Del Rey w "Love", więc uznałem, że nie będę niepotrzebnie sięgał pamięcią głębiej i wyszukiwał czegoś wymyślnego. Przekaz jest prosty i za każdym razem aktualny, a pierwszy singiel z "Lust for Life" przypieczętowuje go symbolicznymi dźwiękami wystrzału, który w tym kontekście jawi się jako młodzieńcze zakochanie. Gdy klamka zapada, nie ma odwrotu, choć często chcielibyśmy inaczej.

"Love" Lany za każdym razem wzrusza mnie tak samo, bo niewinność stawia w opozycji do codziennych, na ogół błahych obowiązków. Bo wszystko jest tak naprawdę błahe, gdy miłość nagle staje obok i strzela: "Twoja kolej!".

Michał Boroń

Paul Anka - "You Are My Destiny"

"Jesteś moim przeznaczeniem" - śpiewał przed laty Paul Anka, błyskawicznie podbijając serca ówczesnej młodzieży. Nagranie stało się klasykiem i jednym z symboli niewinnego rock'n'rolla końcówki lat 50. Mój wybór nie mógł być inny, to piosenka z pierwszego tańca z mojego ślubu i nawet jeśli na co dzień w serduszku grają zupełnie inne klimaty, ponadczasowość utworu i jego przekaz na tę okoliczność pasował idealnie. Kochajcie się, nie ma nic ważniejszego!

