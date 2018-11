Recenzja Rau Performance "Mistrz sztuki": Nie tylko dla millenialsów

Co by było gdyby Woody Allen był młodym muzykiem i przyszło mu żyć na warszawskim, całodobowym targowisku próżności, ze smartfonem przyklejonym do głowy, rapem i techno w słuchawkach i skrętem w kąciku ust? Ano Rau by był.

Rau na okładce płyty "Mistrz sztuki" /

Największą bolączką polskiego hip hopu jest deficyt silnych styli. Trapowe bity przynoszą bliźniacze rytmy i melodyjki, śpiewający (czy raczej: próbujący śpiewać) raperzy z zapiętym auto-tunem są trudni do odróżnienia, brak im umiejętności charakterystycznego, własnego pisania. Poczucie słuchania w kółko jednego, często niestety przypałowego utworu bywa nieznośne. Na tym tle Rau Performance, wcześniej zapisany trzema wielki literami (z kropkami między nimi) i związany z Alkopoligamią, obecnie niezależny, jest wizjonerem, pawiem pośród dachowych gołębi. Zresztą nie potrzeba średniego, gatunkowego tła, by warszawiak mocno błyszczał.

Reklama

"Mistrz sztuki" dobrze wypada od strony muzycznej. Nawet miękki afrotrap z brzmieniami a la marimba, teoretycznie największa nuda jaką można sobie wyobrazić, ma autorski, producencki sznyt, o czym przekonuje "Dojadamy" (również afrotrapowy "Mistrz Sztuki" robi się z kolei inny przez pchnięcie go w cyrkową stronę). Rau wykręci nieoczywisty bas, puści hi-haty inaczej niż konkurencja, pobawi się rytmem, doaranżuje. Jest świetny w klimatach sennych, lepkich i paranoicznych ("U mnie w pracy", "Update", "Marijuana" ), zwłaszcza, że nigdy nie wiesz, kiedy wrzuci drugi bieg. Doskonale radzi sobie w okolicach techno ("Parapety", świetna, tropikalna "Noc"), płynnie adaptuje klubową motorykę, ale kiedy przychodzi do ironicznego disco z podwójnym klaśnięciem ("Nie dzwoń, nie pisz") też jest bardzo dobrze. Ba, słuchając "Akvarivm" ma się wrażenie, że tak powinien brzmieć dziś Timbaland, gdyby był ogarnięty.



Clip RAU MISTRZ_SZTUKI.

Nie tylko produkcja jest triumfem wyobraźni. Niestety trzeba przejść jeszcze raz przez te same tytuły, które padły przy okazji podkładów (ograniczenie kompozycji do tej roli bywa krzywdzące), by pokazać, że z pisaniem i nawijaniem jest analogicznie. Tak więc "Dojadamy" - prosty temat podany w nieoczywisty, abstrakcyjny sposób z zaskakującym zestawem raperów (śmieszkowy Kapota, hardkorowiec-artysta Żyto i autotune'owy, podwórkowy zip Frosti Rege); wyborna nonszalancja w "Nie dzwoń, nie pisz"; odpowiednie, w pełni adekwatne do potrzeb numeru podśpiewywanie w "U mnie pracy" i "Ruchomych schodach"; skrajnie zmęczony flow a la polski Stromae w "Nocy" i cała umemłana w gandzi gadka w "Marijuanie", w której sposób dopowiadania wersów kojarzy się ze sposobem w jakim słowa materializują się w umyśle człowieka w stanie alternatywnym. Wyszczególnię najbardziej rapowe rzeczy na albumie - zazębiający się błyskotliwie słowotok w "Nikt w Polsce" i sprytnie wykorzystującego wieloznaczność wyrazów "Mistrza sztuki", bo frakcja odbiorców od motania rymów, ta z filologicznym zacięciem, z pewnością doceni.

Co ważne, płyta nie jest tylko sumą dobrych bitów i dobrego, ciekawego rymowania. Ma swój pomysł i wydźwięk. Pięknie podsumowuje nerwicę miejskich natręctw z wpraszającą się w życie technologią, gonitwę za stołkiem w biurze i modą na ulicach. Mówi o życiu z wciśniętym capslockiem i akwenach, gdzie "piranie przeszkadzają mniej, gdy sumy okrągłe wpływają". Widzę - może trochę na wyrost - Raua jako Woody'ego Allena tej sceny. Bez niepotrzebnej paplaniny i z utrzymanym pod kontrolą zacięciem artystowskim. Idealnie nie jest, irytuje mnie "FYI", które brzmi jak zerżnięte z "MfG" Die Fanta Vier, pożyczone od Belmondo/Kaz Bałagane, głupiomądre, (czy może raczej sprytno-infantylne) nawijanie w stylu "Ty jesteś placek, masz mały wacek / szamiesz śmiejżelki i czekotubki / twoje larwy to ścierki, twoje ziomki to głupki" czy marnowanie utworów na postmodernistyczne trajkotanie o robieniu bitów ("Parapety", to było na "Mołzie" i starczy). Ale w zakresie - przepraszam za spóźnioną o przynajmniej dychę kategorię - hipster rapu, nie ma nic lepszego. Rau Performance wpasowuje się między pustawe, choć gęste linijki Taco Hemingwaya, a przefajnionego, nieśmiesznego Holaka; między kwaśny styl Hewry, a megalomańskie szarże babiarza Adiego Nowaka (jest obecny na krążku). Dobrze mieć tu kogoś tak zdolnego.

Rau Performance "Mistrz Sztuki", wyd. własne

8/10



Clip RAU DOJADAMY (FT. KSIĄŻE KAPOTA, FROSTI REGE, ŻYTO)