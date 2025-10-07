Rawa Blues Festival 2025: znamy szczegóły wydarzenia! Kto zagra?
Już 11 października w katowickim Spodku odbędzie się kolejna edycja Rawa Blues Festival. Ponownie do Polski zjadą najważniejsi przedstawiciele bluesowej sceny.
Historia Rawa Blues Festival sięga 1981 roku. Pomysłodawcą wydarzenia jest Irek Dudek. Przez pierwsze 10 lat festiwal polegał na sesjach bluesowych w różnych miejscach. Dopiero w latach 90. zyskał miano międzynarodowego spotkania, a dziś jest największym na świecie bluesowym widowiskiem pod dachem.
Sukces festiwalu częściowo opiera się na jego przystępności i rodzinnej atmosferze. Dzieci do 15. roku życia i osoby niepełnosprawne mogą cieszyć się z wydarzenia zupełnie za darmo. Co więcej, na terenie imprezy panuje zakaz sprzedaży alkoholu, co znacząco zwiększa komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
Rawa Blues Festival 2025: kto zagra?
Jak co roku do Katowic przyjedzie reprezentacja bluesowa z całego świata. Na Scenie Głównej, która wystartuje o godzinie 15, zagrają L.R. Phoenix, Free Blues Band, Stonage Full of Sun, Coffee Experiment i Adam Kulisz Blues Session.
W skład koncertu finałowego (start o godzinie 18) wchodzą: Shemekia Copeland, Tommy Castro & The Painkillers, Eric Sardinas oraz Dudek Super Harp.
Na festiwalu stanie również Scena Boczna. Tam koncerty rozpoczną się już o 12, a w line-upie znaleźli się: Caroline & The Lucky Ones, Koher, Krem, Rusty Pine i Vibe Brothers Band.
Podczas festiwalu uczestnicy będą mogli odwiedzić także m.in.wystawę poświęconą gatunkom bluesa, wystawę motocykli Harley-Davidson czy wystawę gitar. Koncerty poprowadzą Jan Chojnacki i Marek Jakubowski.