Rawa Blues Festival 2025: znamy szczegóły wydarzenia! Kto zagra?

Historia Rawa Blues Festival sięga 1981 roku. Pomysłodawcą wydarzenia jest Irek Dudek. Przez pierwsze 10 lat festiwal polegał na sesjach bluesowych w różnych miejscach. Dopiero w latach 90. zyskał miano międzynarodowego spotkania, a dziś jest największym na świecie bluesowym widowiskiem pod dachem.

Sukces festiwalu częściowo opiera się na jego przystępności i rodzinnej atmosferze. Dzieci do 15. roku życia i osoby niepełnosprawne mogą cieszyć się z wydarzenia zupełnie za darmo. Co więcej, na terenie imprezy panuje zakaz sprzedaży alkoholu, co znacząco zwiększa komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Rawa Blues Festival 2025: kto zagra?

Jak co roku do Katowic przyjedzie reprezentacja bluesowa z całego świata. Na Scenie Głównej, która wystartuje o godzinie 15, zagrają L.R. Phoenix, Free Blues Band, Stonage Full of Sun, Coffee Experiment i Adam Kulisz Blues Session.

W skład koncertu finałowego (start o godzinie 18) wchodzą: Shemekia Copeland, Tommy Castro & The Painkillers, Eric Sardinas oraz Dudek Super Harp.

Na festiwalu stanie również Scena Boczna. Tam koncerty rozpoczną się już o 12, a w line-upie znaleźli się: Caroline & The Lucky Ones, Koher, Krem, Rusty Pine i Vibe Brothers Band.

Podczas festiwalu uczestnicy będą mogli odwiedzić także m.in.wystawę poświęconą gatunkom bluesa, wystawę motocykli Harley-Davidson czy wystawę gitar. Koncerty poprowadzą Jan Chojnacki i Marek Jakubowski.

