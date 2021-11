Podczas półfinału "The Voice of Poland 12" dowiedzieliśmy, kto awansował do ostatniego odcinka programu. O zwycięstwo w talent show TVP powalczą: Rafał Kozik (drużyna Sylwii Grzeszczak), Marta Burdynowicz (skład Justyny Steczkowskiej), Wiktor Dyduła (drużyna Tomsona i Barona) oraz Bartosz Madej (podopieczny Marka Piekarczyka).

Z programem pożegnali się: Karolina Robinson (od Piekarczyka), Julia Stolpe (podopieczna Grzeszczak), Paulina Gołębiowska (ekipa Tomsona i Barona) oraz Monika Wiśniowska-Basel (skład Justyny Steczkowskiej).

O komentarzu po odpadnięciu Karoliny Robinson pisaliśmy TUTAJ .



Julia Stolpe zdradza, jaka za kulisami jest Sylwia Grzeszczak.

Julia Stolpe w pierwszym poście podziękowała fanom za wsparcie oraz pogratulowała Rafałowi Kozikowi.

"To było niesamowite brać udział w takim programie, mieć takie cudowne wsparcie cudownych ludzi. Jestem szczęśliwa, że udało mi się dośpiewać od półfinałów. Naprawdę nie było żartów. Gratuluje Rafałowi. Niech pięknie reprezentuje drużynę Sylwii Grzeszczak w półfinałach" - powiedziała na Instagramie.



Następnie Stolpe opublikowała drugi post na temat samej trenerki, w którym zdradza, jakie miała z nią relację.



"Kochani ale mi się trafiła trenerka w 'The Voice of Poland'. Kocham! Dziękuję za cudowny, zwariowany czas. Za wiarę we mnie, za telefony po 1 w nocy z hasłem 'możesz mi teraz pośpiewać?'. Będzie mi tego brakować. Za to jakim jest człowiekiem. Artystką!" - dodała.

Paulina Gołębiowska dziękuje Tomsonowi i Baronowi

Jak porażkę w półfinale skomentowała Paulina Gołębiowska? "Kochani! Nie zdążyłam jeszcze odpisać na wszystkie Wasze wiadomości ale obiecuję - nadrobię Tymczasem chce Wam powiedzieć, ze FRUNĘ i to bardzo wysoko dzięki Waszemu wsparciu. Jestem przepełniona szczęściem, bo wygrałam SIEBIE w tym programie!!! Baron, Tomson uwielbiam was. Wybranie waszej drużyny w 'The Voice of Poland' było najlepszą decyzją, jaką mogłam podjąć" - napisała.



Monika Wiśnowska-Basel poza programem. Zabrała głos

Koniec przygody z "The Voice of Poland" skomentowała również Monika Wiśniowska-Basel. Ta również podziękowała swojej trenerce



"Zakończyła się moja przygoda z 'The Voice of Poland', ale dotarłam prawie do końca. Pani Justyno, bardzo dziękuję za ogromną wiarę we mnie od pierwszego występu. Bardzo to czułam. Dziękuję za wiele ważnych rozmów, które mogłabym ciągnąć w nieskończoność i czerpać mądrość z każdego zdania. Mam ogromną nadzieję, że moja droga jeszcze poprowadzi tak, że się spotkamy i będę mogła zaśpiewać z panią piękny utwór w duecie, którego nie uda mi się zaśpiewać w finałowym odcinku... Ściskam mocno!" - podsumowała uczestniczka.