Karolina Robinson w półfinale "The Voice of Poland" zaśpiewała utwór Dusty Springfield "Son of a Preacher Man" oraz własną piosenkę "4 soboty (dajcie mi spokój)". Mimo iż półfinałowe występy były najlepszymi Kay Ry w programie, nie zdołała awansować do ostatniego odcinka.

Bartosz Madej ze zdecydowaną przewagą awansował do finału programu.



Wideo Karolina Robinson - "4 soboty (Dajcie mi spokój)" - Live - The Voice of Poland 12

Karolina Robinson komentuje odpadnięcie z programu

Uczestniczka podziękowała swoim fanom za wsparcie na Instagramie:

"Dziękuje ci za to, że towarzyszyłaś/eś mi w tej drodze. Dziękuje ci za SMS-y, za każdą myśl, którą otrzymałam, za każdą paczkę dobrej energii, no i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej i że wspólnie będziemy lecieć do gwiazd. Naprawdę nie jest mi smutno, że odpadłam , bo ja byłam na to gotowa i Bartkowi się należało. Teraz się będzie musiał zabrać do pracy" - mówiła.



Reklama

W rozmowie z Przeambitni.pl odpowiedziała na pytanie, czy Marek Piekarczyk ją faworyzował. Przypomnijmy, że internauci przez ostatnie tygodnie regularnie sugerowali, że Robinson powinna dużo wcześniej odpaść z programu i nie potrafili zrozumieć, dlaczego trener winduje ją do kolejnych etapów.



"Nie wiem, dlaczego mnie faworyzował. Widocznie trafiłam do jego serca i tak jak zresztą mówiłam na wizji, że poczułam instynkt tacierzyński. Mój tata i Marek by się dogadali, byli nawet całkiem podobni jeśli chodzi o sposób bycia. Może to w dwie strony poszło" - tłumaczyła Robinson.



Wideo Marek Piekarczyk FAWORYZOWAŁ Karolinę Robinson w "The Voice of Poland"? | przeAmbitni.pl

Zapytana natomiast, czy widzi podobieństwo do sanah i Margaret, bo to do tych dwóch wokalistek Kay Ra jest porównywana, odparła:

"Jestem na początku swojej drogi więc naturalne jest, że będę przypominać figury, które są już na scenie. Chciałabym wykreować coś swojego, wiem że nie uniknę porównań, ale nagrodą będzie dla mnie to, że mogę robić swoje rzeczy. Nie sądzę, że jestem podobna do wymienionych piosenkarek, ale jak ktoś tak widzi, to trudno, tak działa rzeczywistość".