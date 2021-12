Finał tegorocznej edycji "The Voice of Poland" został podzielony na trzy etapy. W pierwszym z nich każdy finalista zaśpiewał zagraniczną piosenkę oraz wystąpił ze swoim trenerem.

"The Voice of Poland". Trenerzy zaśpiewali z podopiecznymi

Wiktor Dyduła razem z Tomsonem i Baronem wykonał piosenkę Foo Fighters "Best of You". Chwilę później wykonał natomiast utwór Seala "Kiss From a Rose". "Mocno gratuluję ci tego występu. Doskonale wiesz, że jesteś świetnym wokalistą i myślę, że widzowie to poczuli" - przyznała Sylwia Grzeszczak. "Ty masz dziwne te strony swojej osobowości i dziś pokazałeś kolejną. Myślę, że przed tobą długa droga na estradzie polskiej" - dodał Marek Piekarczyk.

Drugi na scenie pojawił się Rafał Kozik. Razem z Sylwią Grzeszczak wykonał utwór "You Raise Me Up" (w oryginale stworzony przez Secret Garden). Następnie już bez trenerki wykonał przebój Adele "Easy On Me". "Rafał, bardzo rozwinąłeś się w tym programie" - mówiła Justyna Steczkowska. "Gratuluje ci chłopie konsekwencji w pogoni za swoimi marzeniami" - stwierdził Baron, który nie krył zaskoczenia, że Kozik aż czterokrotnie próbował dostać się do programu.

Bartosz Madej z Markiem Piekarczykiem zaśpiewał "Modlitwę" Breakoutu. Chwilę później już solo uczestnik wykonał przebój Bee Gees "To Love Somebody". "Trudno cię nie lubić, masz w sobie tyle uroku" - mówiła Steczkowska. "Jesteś iluzjonistą, ale nie wykorzystujesz na nas swoich sztuczek. Pokazujesz nam prawdę" - dodał Tomson.

Marta Burdynowicz zaśpiewała z Justyną Steczkowską piosenkę "Angel" Sary McLachlan. Na zakończenie pierwszej rundy uczestniczka wykonała przebój "I Will Always Love You" śpiewany w przeszłości przez Whitney Houston. "Pozamiatałaś" - stwierdził Baron. "Jestem fanem Marty od dawna i będę fanem. Takie głosy są nam potrzebne" - dodał Piekarczyk. "Ten utwór jest szalenie trudny, a ty stwierdziłaś że zaśpiewasz go odprężona. Myślę, że wygrałaś tą piosenką" - podsumowała Grzeszczak.

Niespodzianka w finale. Faworyt za burtą!

Po ośmiu występach poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia. Do drugiej rundy finału awansowali: Marta Burdynowicz, Bartosz Madej i Rafał Kozik. Odpadnięcie Wiktora Dyduły jako pierwszego w finale można rozpatrywać jako wielką niespodziankę!



W drugim etapie troje finalistów zaśpiewało kultowe polskie przeboje. Rafał Kozik wykonał piosenkę Edyty Geppert "Och, życie kocham cię nad życie". "Ja bym w życiu nawet na trzy milimetry się nie zbliżył do tej piosenki. Podziwiam cię bardzo" - skomentował Piekarczyk.

Bartos Madej zaśpiewał utwór Seweryna Krajewskiego "Kiedy mnie już nie będzie". "Dziękuje za emocje i podziwiam twój totalny brak nadęcia i prawdę" - stwierdził Baron.



Ten etap finału zakończyła Marta Burdynowicz piosenkę Alicji Majewskiej "Odkryjemy miłość nieznaną". "Pięknie wyważyłaś tę piosenkę. Nie wydarłaś się, ale przywaliłaś wokalem" - stwierdziła Grzeszczak. "Masz wszystko, aby stać się diwą" - dodał Tomson.

Do ścisłego finału głosami widzów awansowali: Marta Burdynowicz i Bartosz Madej. Rafał Kozik w finale zajął trzecie miejsce.



Kto wygrał "The Voice of Poland"?

W ostatniej rundzie na scenie zabrzmiały dźwięki singli finalistów, które widzowie po raz pierwszy usłyszeli w półfinale. Bartosz Madej wykonał piosenkę "Moje serce", Marta Burdynowicz utwór "Żaden wstyd".



Po tych występach Tomasz Kammel ogłosił ostateczne wyniki programu. Zwycięzcą 12. sezonu "The Voice of Poland" została Marta Burdynowicz.