Marta Burdynowicz w finale "The Voice of Poland" pokonała Bartosza Madeja, Rafała Kozika oraz Wiktora Dydułę.

W ostatnim odcinku sezonu talent show TVP uczestniczka wykonała m.in. hit Whitney Houston "I Will Always Love You", piosenkę Alicji Majewskiej "Odkryjemy miłość nieznaną" oraz własny singel "Żaden wstyd". Razem z trenerką Justyną Steczkowską zaśpiewała "Angel" Sary McLachlan.

W ciągu całego programu Burdynowicz zachwyciła m.in. wykonując "Szklankę wody" Bajmu, "MY Heart Will Go On" razem z Wiktorem Kowalskim, "I Will Never Love Again" Lady Gagi oraz "Mam tę moc" z filmu "Kraina lodu".



Marta Burdynowicz przed "The Voice of Poland"

Marta Burdynowicz ma 28 lat, pochodzi z Elbląga, lecz od lat związana jest z Warszawą i Trójmiastem. Jako dziecko zamiast bajek wolała teledyski MTV, jedyny wyjątek stanowiły filmy Disneya, które po latach zaczęła dubbingować.

Współpracuje ze studiami dubbingowymi SDI MEDIA oraz Start International, podkładała głos m.in. do "My little pony", "Dumbo" oraz "Muppety na tropie". Studiowała na Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale wokalno-aktorskim.

Następnie trafiła do Teatru Muzycznego Roma. Współpracowała także z Teatrem Syrena, Teatrem Rampa, Teatrem Muzycznym w Poznaniu i Łodzi. Aktualnie współpracuje także z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Występowała w musicalach takich jak "Mistrz i Małgorzata", "Kombinat", "Piloci", "Rock of Ages", "Zakonnica w przebraniu" i inne.

Burdynowicz to również dwukrotna finalistka Międzynarodowego Konkursu Piosenki Anny German, podczas którego na gali finałowej występowała w Moskwie (2015 /2016) oraz finalistka konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej" (2018). Uczestniczka i solistka wielu festiwali i koncertów musicalowych na terenie całej Polski, m.in. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i Filharmonii Opolskiej.

Marta Burdynowicz w telewizji przed "The Voice of Poland"

Marta Burdynowicz ma za sobą też telewizyjne epizody. Była jednym ze stu jurorów w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now".

"Przede wszystkim był to program rozrywkowy. Nie nastawiałam się tam na bycie bezlitosnym jurorem. Starałam się także wczuć w uczestników - jak potężny to miał być stres stanąć przed taką wielką ścianą setki jurorów, w towarzystwie kamer i publiczności. Myślę, że mi samej na tym miejscu ugięłyby się nogi... Starałam się więc w każdym z nich znaleźć coś pozytywnego i każdego z nich docenić. Najczęściej jeszcze przed ich występem, szukałam z nimi kontaktu wzrokowego, by choć trochę odstresować ich uśmiechem i wysłaniem dawki pozytywnej energii" - mówiła o przygodzie w Polsacie na blogu "Opowiadania Joli".

W 2020 roku Burdynowicz wzięła udział w odcinku "Szansy na sukces" i zaśpiewała przebój Zbigniewa Wodeckiego "Z tobą chcę oglądać świat". W 2021 roku udało jej się zadebiutować w produkcji filmowej - zagrała Matkę Teresę w "Na chwilę, na zawsze".