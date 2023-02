Widzowie wściekli na trenerów "The Voice Senior". "Poziom sięgnął dna"

W sobotni wieczór obejrzeliśmy półfinałowe występy uczestników "The Voice Senior". Tym samym poznaliśmy finalistów programu. Drużynę Tomasza Szczepanika będą reprezentować Hanna Tabiszewska i Marzena Buczek, drużynę Alicji Węgorzewskiej - Wioletta Malenda i Andrzej Raniszewski, Maryla Rodowicz do finału wybrała Zbigniewa Zaranka i Janusza Łuczaka, a Piotr Cugowski postanowił zabrać do następnego etapu Jamesa Brierleya i Mariana Tarnowskiego.

"The Voice Senior" - Piotr Hubert Langfort odpadł z programu

Alicja Węgorzewska decydując się na wybranie Wioletty Malendy i Andrzeja Raniszewskiego, musiała odrzucić dwóch innych uczestników - Marię Nowak i Piotra Huberta Langforta. Internautom nie spodobało się przede wszystkim odpadnięcie lubianego uczestnika "Sanatorium miłości". Mężczyzna w półfinale zaśpiewał utwór Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam gdzie byłem".

Reklama

"Myślałam, że Piotr przejdzie dalej. Szkoda tego pięknego głosu", "Pana Piotra szkoda owszem zapomniał tekstu, ale jego występ niezwykle wzruszający i zaczarował scenę", "Piotr powinien zostać" - przekonywali.

Wideo Piotr Hubert Langfort | „Lubię Wracać Tam Gdzie Byłem” | Półfinał | The Voice Senior 4

"The Voice Senior": widzowie obudzeni decyzją Szczepanika

Pod ostrzałem krytyki znalazł się także Tomasz Szczepanik, który zdecydował, że z programem pożegnają się Waldemar Wiśniewski i Andrzej Kubacki. Widzowie uznali, że Andrzej mógł zostać zwycięzcą show.

"Masakra! Jestem zażenowana tym, że nie przeszedł Andrzej", "Poziom telewizji publicznej dawno sięgnął dno, a teraz je przebił. Z programu odpadają faworyci, do finału przechodzą miernoty. Żal pana Andrzeja z Torunia", "Wybór Szczepanika fatalny. Stracił pan w moich oczach. Przestaję pana słuchać!" - komentowali.

Wideo Andrzej Kubacki | „Without You” | Półfinał | The Voice Senior 4

Czytaj także: