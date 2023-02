Maryla Rodowicz o 61-letnim uczestniku "The Voice Senior": Jest dla mnie uosobieniem seksu!

The Voice Senior

W drużynie każdego trenera "The Voice Senior" zostało czworo półfinalistów, ale tylko dwoje z nich przejdzie do wielkiego finału, w którym zwycięzca otrzyma tytuł Najlepszego Głosu czwartej edycji oraz 50 tysięcy złotych. Maryla Rodowicz zdecydowała się na zaskakujące wyznanie do 61-letniego uczestnika.

Janusz Łuczak i Małgorzata Tomaszewska w "The Voice Senior" /TVP