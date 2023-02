Polityka w "The Voice Senior"? Wspomnieli o Krymie i Niemczech

Poznaliśmy już finalistów "The Voice Senior". Drużynę Tomasza Szczepanika będą reprezentować Hanna Tabiszewska i Marzena Buczek, drużynę Alicji Węgorzewskiej - Wioletta Malenda i Andrzej Raniszewski, Maryla Rodowicz do finału wybrała Zbigniewa Zaranka i Janusza Łuczaka, a Piotr Cugowski postanowił zabrać do następnego etapu Jamesa Brierleya i Mariana Tarnowskiego.



"The Voice Senior": padły komentarze o Krymie

Jeden z uczestników z drużyny Alicji Węgorzewskiej - Andrzej Raniszewski - wykonał na scenie słynny utwór Andrzeja Rosiewicza "Najwięcej witaminy". Tekst sprowokował trenerów do kilku politycznych aluzji.

Alicja Węgorzewska odniosła się do wersów "I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie / Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym". "Za jeden uśmiech Chicago, Paryż, ok, ale nad Krymem to bym się już poważnie zastanawiała" - zażartowała trenerka. Maryla Rodowicz z kolei przypomniała zwrotkę, która nie wybrzmiała w show TVP. "Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku" - zacytowała.

