Adam Anusiewicz podczas Przesłuchań w ciemno wykonał przebój "Living Next Door To Alice". Muzyk odwrócił cztery fotele, a zachwycony był nim Piotr Cugowski . Trener za wszelką cenę chciał pracować z uczestnikiem oraz wystąpił z nim wspólnie na scenie wykonując "Tears In Heaven" Erika Claptona. I to ostatecznie jego wybrał Anusiewicz.

Podczas odcinka 61-letni muzyk zdradził, że walczy z rakiem trzustki. "W marcu 2022 roku zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie 'bierz życie za rogi, alleluja i do przodu'" - mówił mężczyzna.



Anusiewicz mimo choroby zdołał pojawić się na nagraniach nokautu, czyli kolejnego etapu "The Voice Senior". Wokalista wykonał utwór Johnny'ego Casha "Folsom Prison Blues" i przekonał Piotra Cugowskiego, aby ten zabrał go dalej. Niestety pan Adam zmarł na kilka dni przed nagraniami półfinału. Swoim ostatnim występem wzruszył widzów. Część z nich była przekonana, że uczestnik mógłby wygrać program.

The Voice Senior: nie dożył półfinału. Wzruszające pożegnanie

"Kochani, niestety nie ma z nami Adama. I niestety już nie zaśpiewa dla nas. Jestem pewien, że patrzy na nas z góry. Z tego miejsca chciałbym złożyć najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje najbliższej rodzinie, a utwór, który miał zaśpiewać Adam, zaśpiewam ja dla niego. To dla ciebie Adam" - powiedział wzruszony trener "The Voice Senior" , po czym wykonał utwór zespołu Deep Purple "When A Blind Man Cries". Zarówno Cugowski, jak i wszyscy zebrani w studiu, nie mogli powstrzymać łez napływających do oczu.

"Panie Piotrze, dziękuję. Już jak się dowiedziałam o śmierci Pana Adama, płakałam, bo to był człowiek wspaniały z pięknym głosem. Wiedział, że czasu ma za mało, a jednak odszedł spełniony... Dziękuję panu za ten hołd i cudnie zaśpiewaną piosenkę", "Najbardziej wzruszający moment w historii programu", "Cudnie zaśpiewane. Widziałam łzy w jego oczach. U mnie też się bez tego nie obyło" - pisali przejęci internauci.