"Kochani, niestety nie ma z nami Adama. I niestety już nie zaśpiewa dla nas. Jestem pewien, że patrzy na nas z góry. Z tego miejsca chciałbym złożyć najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje najbliższej rodzinie, a utwór, który miał zaśpiewać Adam, zaśpiewam ja dla niego. To dla ciebie Adam" - powiedział wzruszony trener "The Voice Senior" , po czym wykonał utwór zespołu Deep Purple "When A Blind Man Cries".



Przypomnijmy, że muzyka towarzyszyła Adamowi Anusiewiczowi od najmłodszych lat. Jako nastolatek występował w warszawskich lokalach, a później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował na statkach amerykańskich linii rejsowych.

Kim był Adam Anusiewicz?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zgromadził w repertuarze ponad 700 utworów, którymi raczył słuchaczy przez przeszło 50 lat swojej artystycznej działalności. Adam Anusiewicz dowiedział się o chorobie w marcu ubiegłego roku.



"Zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie 'bierz życie za rogi, alleluja i do przodu'" - powiedział Adam Anusiewicz w sierpniu 2022 roku podczas nagrań "The Voice Senior".

W październiku 2022 roku Adam Anusiewicz wziął udział w warsztatach wokalnych z Piotrem Cugowskim, które widzowie zobaczą już w najbliższą sobotę.