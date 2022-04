Dziewięcioro młodych i uzdolnionych wokalistów pokonało ponad 3000 dzieci, aby zaprezentować swój muzyczny kunszt podczas wielkiego finału piątej edycji "The Voice Kids". Mateusz Krzykała, Julia Bieniek i Max Kononow reprezentują drużynę Cleo. W teamie Tomsona i Barona bezkonkurencyjne okazały się Ida Wargskog, Tosia Zakrzewska i Maja Cembrzyńska. Finalistami z ekipy Dawida Kwiatkowskiego są Alicja Górzyńska, Laura Bączkiewicz i Piotrek Pączkowski.

Wielki finał "The Voice Kids" został podzielony na dwie części. Finaliści wspierani przez swoich trenerów na otwarcie wykonali przebój "Heroes" Davida Bowiego.



Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron po występach swoich drużyn wybrali po jednej osobie, która przeszła do drugiej, ostatecznej części wielkiego finału.

O tym, kto zwycięży program zdecydują widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Najlepszy z najlepszych otrzyma statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" oraz 50 000 złotych.

W ostatecznej muzycznej rozgrywce finalistów wspierają prowadzący show - Ida Nowakowska, Tomasz Kammel, Oliwier Szot oraz Antek Scardina.

Trenerzy i finaliści wykonali „Heroes"

Zmagania konkursowe rozpoczęła 13-letnia Tosia Zakrzewska, która zaśpiewała "Hurt" swojej idolki Christiny Aguilery (jest przewodniczącą polskiego funklubu tej wokalistki). "Z przytupem zaczęłaś ten finał, twój głos przerasta ten program" - podkreślił Dawid Kwiatkowski. "Masz rewelacyjny wokal, przepięknie zaśpiewałaś dzisiaj" - dodała Cleo. "Masz w sobie tę siłę, nie jesteś już dzieciakiem" - chwalił Tomson. Baron jest przekonany, że Aguilera zobaczy występ Tosi i jej "kopara opadnie".



Mająca szwedzkie korzenie Ida Wargskog zaprezentowała się w języku polskim w przeboju "Ale jestem" Anny Marii Jopek. "Przypomniałaś mi niesamowite czasy, kiedy miałem 13 lat i startowałem w castingu na Romea z tą piosenką" - powiedział Dawid Kwiatkowski.



Maja Cembrzyńska wykonała "Happier Than Ever" Billie Eilish. "Jestem w totalnym szoku, już odnalazłaś siebie" - nie miała wątpliwości Cleo. "Jesteśmy z ciebie strasznie dumni. Aż się jąkam, tak jestem podjarany" - chwalił Tomson.



Po podopiecznych Tomsona i Barona na scenie zaprezentował się Krystian Gontarz, uczestnik czwartej edycji "The Voice Kids", z własnym utworem "Głowa do góry".

Krystian Gontarz, uczestnik czwartej edycji "The Voice Kids", z własnym utworem "Głowa do góry".

Baron i Tomson do ścisłego finału postanowili zabrać Maję Cembrzyńską. Tak samo wskazali zresztą Cleo i Dawid Kwiatkowski.



Zmagania w drużynie Dawida Kwiatkowskiego rozpoczęła Alicja Górzyńska w piosence "Będę śniła" Edyty Górniak.



"Wyjść z piosenką naszej diwy to trzeba być bardzo szalonym, lub bardzo zdolnym" - podkreślał Tomson. "Przeniosłaś mnie w czasie, bo ja tak kocham ten utwór" - cieszyła się Cleo, która zdradziła, że "Dotyk" Edyty Górniak był pierwszym albumem, który kupiła sobie za własne pieniądze. "Występ finałowy wyśpiewałaś lepiej niż na próbach" - ocenił Dawid Kwiatkowski.

Alicja Górzyńska wykonała „Będę śniła"

Laura Bączkiewicz porwała do zabawy w latynoskich klimatach przeboju "Congo" Glorii Estefan.

"Tak mnie rozgrzałaś, że chciałam wyjść do was na parkiet. Jesteś niesamowita i wyglądasz jak cukiereczek do schrupania" - cieszyła się Cleo. "Nadałaś temu finałowi niezwykłych barw" - dodał Kwiatkowski.



Piotrek Pączkowski sięgnął po przebój "In My Blood" Shawna Mendesa, w trakcie utworu akompaniując sobie na fortepianie.

"Chłopie, ty jesteś z innej planety" - nie krył Tomson. "Jesteś gotowy, by być w ścisłym finale" - dodał Baron. "Dziś na scenie opętała cię muzyka" - cieszyła się Cleo, która od początku kibicowała temu uczestnikowi. "Za każdym razem jest super" - dodał Kwiatkowski.



Piotrek Pączkowski wykonał „In My Blood"

Przed ogłoszeniem wyboru pojawił się kolejny duet - Justyna Steczkowska (pojawiają się pogłoski o jej powrocie w roli trenerki do "The Voice of Poland") wystąpiła razem ze zwycięzcą trzeciej edycji Marcinem Maciejczakiem w piosence "Nie poddawaj się".

Justyna Steczkowska wystąpiła razem ze zwycięzcą trzeciej edycji Marcinem Maciejczakiem w piosence "Nie poddawaj się".

Dawid Kwiatkowski do ścisłego finału wybrał zaskakująco Alicję Górzyńską, choć pozostali trenerzy jednoznacznie wskazali na Piotrka Pączkowskiego.

Na pierwszy ogień z drużyny Cleo poszedł Mateusz Krzykała, który zaśpiewał przebój "Man in the Mirror" Michaela Jacksona.



"Z buta tu wszedłeś, kocham takich freaków, jak ty" - mówił Kwiatkowski. "Bądź sobą, nigdy się nie zmieniaj" - apelował Baron. "Uwielbiam, jak ty na tej scenie się poruszasz. To jest urocze, że dajesz się ponieść" - podsumowała Cleo.

Julia Bieniek przypomniała balladę "Power of Love" Jennifer Rush.



Po komplementach od Barona i Tomsona nastolatka nie kryła łez wzruszenia. "Czuję twoją aurę, chciałbym mieć koło siebie takiego anioła" - powiedział Dawid Kwiatkowski. "Jesteś tak pełna empatii, propozycja adopcji jest tak całkiem serio. Jestem z ciebie dumna" - dodała na koniec Cleo, a Julia zalała się łzami.

Max Kononow również sięgnął po balladę - "Because of You" Kelly Clarkson.



"Jesteś tak świadomym wokalistą. Przy twoim występie serce mi rosło" - mówił Kwiatkowski przypominając swoje nastoletnie miłości. "Chcę być pierwszy, który będzie miał twoją pierwszą płytę. Albo drugi, po Barusiu" - podkreślił Tomson. "To był twój najlepszy występ" - chwaliła Cleo.

Trenerka następnie pojawiła się na scenie z legendą polskiej estrady - Marylą Rodowicz ("Dalej").

Cleo pojawiła się na scenie z legendą polskiej estrady - Marylą Rodowicz ("Dalej").

W przypadku podopiecznych Cleo decyzja była jednoznaczna - do ścisłego finału awansował Mateusz Krzykała.

"The Voice Kids 5" - ścisły finał

W kolejnym etapie uczestnicy ścisłego finału występują razem ze swoimi trenerami w ich piosenkach. Maja Cembrzyńska z liderami grupy Afromental wykonała "Differences". Alicja Górzyńska z Dawidem Kwiatkowskim zaśpiewała "Kto tam jest?". Z kolei Cleo i Mateusz Krzykała (wspierani w chórkach przez całą drużynę trenerki) zaprezentowali "Zabiorę nas".

Maja Cembrzyńska z liderami grupy Afromental wykonała "Differences".

Alicja Górzyńska z Dawidem Kwiatkowskim zaśpiewała "Kto tam jest?".

Cleo i Mateusz Krzykała (wspierani w chórkach przez całą drużynę trenerki) zaprezentowali "Zabiorę nas".

Ostatnią część rozpoczęła na żywo piosenka "Ukraina to ty". Na scenie zaśpiewała ją m.in. 7-letnia Amelia Anisovych, która do głębi poruszyła serca milionów ludzi na całym świecie, śpiewając utwór "Mam tę moc" ( posłuchaj! ), gdy przez sześć dni ukrywała się przed bombardowaniami w kijowskim schronie. Dziewczynka z nastoletnim bratem i babcią uciekła przed wojną do Polski. Amelia kilkakrotnie zaprezentowała się już przed milionami widzów podczas koncertów na rzecz Ukrainy.

Młodą wokalistkę wspierały Amelia Kuształa i Julianna Kytowa. W tylnym rzędzie pojawili się także trenerzy "The Voice Kids". "Solidarni z Ukrainą" - podkreślali wszyscy.

Amelia Anisovych i inni wykonali „Ukraina to ty"

W walce o głosy widzów Maja Cembrzyńska sięgnęła po wielki przebój Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat".



"Było fenomenalnie, brawo" - powiedział Dawid Kwiatkowski. "Bardzo ci dziękuję za ten występ" - to słowa Cleo. "Niezwykle miło będzie cię obserwować dalej" - cieszył się Tomson.

Maja Cembrzyńska wykonała „Dziwny jest ten świat"

Alicja Górzyńska wykonała piosenkę "I'll Never Love Again" Lady Gagi z filmu "Narodziny gwiazdy".

"Cały czas pniecie się coraz wyżej, to jest cudne" - chwaliła Cleo. "Zasługujesz na wszystko, zasługujesz na wygraną" - nie miał wątpliwości Dawid Kwiatkowski.



Na zakończenie finałowych występów Mateusz Krzykała zaśpiewał "Easy On Me" Adele.

"Zabierz mnie do swojego świata, przepięknie" - mówił Dawid Kwiatkowski. "Jak nagrasz płytę, to tam będzie klucz do tego świata" - dodał Tomson. "Głęboki oddech, wszyscy są z ciebie bardzo dumni. Myślę, że skradłeś wiele serc, na pewno moje" - podsumowała Cleo.



Jeszcze przed ogłoszeniem wyników zaśpiewała zwyciężczyni czwartej edycji edycji "The Voice Kids" - Sara James. Reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2021 zaprezentowała swój nowy utwór "Nie jest za późno".

Specjalną nagrodę (30 tysięcy zł na rzecz Fundacji SOS i nagranie teledysku) otrzymał Marceli Józefowicz.



Już po zamknięciu głosowania SMS w piosence "Nie jest za późno" zaśpiewali razem Mateusz Krzykała, Alicja Górzyńska, Maja Cembrzyńska oraz Marcin Maciejczak, Anika Dąbrowska (laureatka drugiej edycji "The Voice Kids") i Sara James.

"Mały jubileusz" (piąta edycja) ze statuetką ogłosił prezes TVP Jacek Kurski, który od razu zapowiedział, że format będzie kontynuowany. Tomasz Kammel ogłosił, że zwycięzcą został Mateusz Krzykała z drużyny Cleo!



Zwycięzcą został Mateusz Krzykała z drużyny Cleo!

Drużyna Cleo

Julia Bieniek - ma 13 lat. Jest żywiołową pełną energii dziewczynką, której uśmiech rzadko znika z twarzy. Od dłuższego czasu jej motto życiowe brzmi: "Człowiek, który nigdy nie popełnił błędu - nigdy nic nie zrobił". Dlatego Julia stara się spełniać marzenia i realizować różne pasje. Jest bardzo uparta i pomimo różnych trudności, nigdy się nie poddaje. Obecnie jest w ostatniej klasie szkoły muzycznej I stopnia w Lublinie w klasie skrzypiec. Od dwóch lat zaczęła się kształcić wokalnie w Studio Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. Kiedy późnym wieczorem rodzina "ma już dość jej wysokich tonów", zawsze ma wiernego słuchacza w postaci ukochanego kota Tymka.

Max Kononow - ma 13 lat. Śpiewa wszędzie - na ulicy, pod prysznicem, w szkole. Muzyka jest całym jego światem! Od lat bierze udział w konkursach wokalnych. Przerwy między śpiewaniem wypełnia zajęciami sportowymi. Uwielbia grę w squasha oraz pływanie i hip-hop. Lubi opiekować się zwierzętami. Zawsze znajdzie czas dla swojej ukochanej świnki morskiej Misi. Swoją przyszłość pragnie związać z muzyką i sceną.

Mateusz Krzykała - śpiewa non-stop, także podczas treningów koszykówki lub grając w szachy. Próbuje swoich sił także w grze na pianinie. Kocha kulturę japońską. W wolnym czasie z pasją animuje stworzone przez siebie rysunki. Ceni sobie przyjaźnie, jest dobrym i otwartym na innych ludzi 13-latkiem.

Mateusz Krzykała wykonał "Little Bit of Love" podczas Przesłuchań w ciemno

Drużyna Dawida

Alicja Górzyńska - niezwykle pogodna i radosna 14-latka, która bardzo lubi nawiązywać nowe znajomości. Muzyka to cały jej świat i to właśnie z nią wiąże swoją przyszłość. Śpiewa od czterech lat. Uczęszcza do szkoły muzycznej, w której uczy się gry na fortepianie, a od roku samodzielnie próbuje gry na gitarze elektrycznej. Jej drugą pasją są żagle. Zdobyła już patent sternika motorowodnego oraz żeglarza jachtowego i, jak sama mówi, "na tym nie koniec".

Laura Bączkiewicz - ma 10 lat, a przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku zaledwie 4 lat w Konińskim Domu Kultury. Obecnie kontynuuje naukę w Studiu Piosenki Estradowej Hit w Koninie. Od najmłodszych lat zachwyca swoim talentem wokalnym, zdobywając nagrody w konkursach i na festiwalach muzycznych. Laura jest także aktorką dubbingową, użycza swojego głosu wielu postaciom animowanym i filmowym. To dziewczynka pełna energii, kochająca przyrodę i zwierzęta. W domu ma dwa psy, dwa koty i królika. W przyszłości chciałaby zostać wokalistką lub aktorką.

Piotrek Pączkowski - jest energicznym i ambitnym 13-latkiem. Mówi, że nie wyobraża sobie życia bez muzyki, która jest jego największą pasją. Swoje zdolności wokalne objawił już w przedszkolu. Ukończył szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Kontynuuje naukę w Zespole Szkół Muzycznych II Stopnia w Legnicy. Marzy, aby w przyszłości utrzymywać się ze swojej pasji. Lubi musicale oraz aktywnie spędzać czas.

Pączkowski, Józefowicz, Ryś wykonali „Beneath Your Beautiful" podczas Bitew

Drużyna Tomsona i Barona

Ida Wargskog - 12-latka, która komponuje muzykę od czwartego roku życia. Oprócz śpiewu i muzyki, uwielbia wymyślać historie i opowieści, dlatego napisała już dwie książki. Tworzy też własne gry planszowe. Idę pasjonuje kosmos - przeczytała wszystkie książki dla młodzieży o tej tematyce i wciąż szuka nowych źródeł informacji. Biegle mówi po szwedzku. Nie wyobraża sobie wakacji bez wdrapywania się po skalistym wybrzeżu zachodniej Szwecji.

Tosia Zakrzewska - ma 12 lat. Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się w przedszkolu, od występów w jasełkach, a potem w scholi muzycznej. Oprócz śpiewu bardzo lubi czytać kryminały, oglądać filmy - zwłaszcza musicale - oraz spotykać się z przyjaciółmi. Marzy o studiach wokalnych. W przyszłości chciałaby polecieć do Los Angeles. Tam nakręcono jeden z jej ulubionych filmów "Burleska", w którym zagrała jej największa idolka - Christina Aguilera.

Maja Cembrzyńska - ma 13 lat i już bardzo dobrze wie, czego w życiu chce. Karierę wokalną rozpoczęła w wieku 5 lat, wygrywając Konkurs Piosenki Przedszkolaka. Od kilku lat kształci się wokalnie i gra na pianinie. Poza śpiewem Maja lubi uczyć się języków obcych: angielskiego i francuskiego. Interesuje się także modą, lubi czytać książki i gotować. Chętnie poznaje nowych ludzi i kocha podróże.