24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO W SERWISIE WYDARZENIA.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

JAK POMÓC UKRAINIE?

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezydent Ukrainy: od aktora do męża stanu © 2022 Associated Press

W wiralowy sposób rozeszło się wideo opublikowane na Facebooku przez Martę Smekhovą. Z jej profilu nagranie udostępniono ponad 58 tys. razy.

Niespełna 2-minutowy materiał został nakręcony w jednym ze schronów w Kijowie, gdzie chowają się mieszkańcy przed rosyjskimi atakami. Tam pani Marta spotkała kilkuletnią Amelię, która opowiedziała jej, że oprócz rysowania uwielbia śpiewać. Za zgodą mamy dziewczynki nagranie z występu trafiło do sieci.



Amelia zaśpiewała "Все одно", ukraińską wersję przeboju "Let It Go" z animacji Disneya "Kraina lodu". Ukraińską wersję śpiewała Shanis, w polskiej - jako "Mam tę moc" - Kasia Łaska.

"Od pierwszego słowa w schronie panowała zupełna cisza... Wszyscy odłożyli swoje sprawy i słuchali piosenki w wykonaniu tej dziewczyny, która właśnie promieniowała światłem... Nawet mężczyźni nie mogli powstrzymać łez..." - napisała Marta Smekhova.

"Spójrzcie, Rosjanie z kim jesteście w stanie wojny! Tylko tchórz może walczyć z cywilami, odbierać dzieciństwo bezbronnym dzieciom!" - dodała autorka nagrania.

Na Facebooku informuje, że ludzie z całego świata za jej pośrednictwem przekazują gratulacje i słowa wsparcia dla Amelii, prosząc o kontakt z matką dziewczynki i proponując, że zabiorą je z Kijowa.

"Amelia, biedronko, jesteś naszą ukraińską gwiazdą. Twoje marzenie się spełniło, cały świat cię widział!" - napisała Smekhova.