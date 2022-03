24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Do ukraińskiej armii zgłosił się m.in. Iwan Łenio, wokalista i akordeonista z popularnego również w Polsce zespołu Kozak System.

Instagram Post

"Cały kraj, wszyscy synowie i córki chwycili za broń i walczą w obronie naszej Niepodległości i Narodu. Dzisiaj podczas wojny każda Matka siedzi teraz w domu, zmartwiona ze łzami w oczach i czeka na wieści o swoim dziecku, ale możemy zapewnić nasze Mamy, że wrócimy żywi do domu. Wróg zostanie pokonany. Dla Naszych synów, córek, matek i ojców. Chwała Ukrainie!" - tak grupa Kozak System zapowiedziała premierę utworu "Mama", który pierwotnie planowała wypuścić w kwietniu.

Wideo KOZAK SYSTEM - МАМО (official audio)

Iwan Łenio w mediach społecznościowych relacjonuje, jak wygląda sytuacja w jego ojczyźnie. W najnowszym poście możemy zobaczyć go po nocnym patrolowaniu ulic Kijowa razem z kolegą.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kozak System Jikhav Kozak Mistom

"Noc minęła pod kanonadą pięknych Kozaków i Kozaków, z którymi patroluję ulice Kijowa. No nic, mam nadzieję, że słuch zostanie przywrócony po zwycięstwie, do 18 maja, kiedy odbędzie się jubileuszowy koncert Kozak System" - napisał muzyk.



Instagram Post

Kim jest Iwan Łenio z Kozak System?

Kozak System został założony w 2012 roku przez członków słynnego zespołu Haydamaky. Iwan Łenio, Ołeksandr Demjanenko, Wołodymyr Szerstiuk, Serhij Borysenko i Serhij Sołowij rozpoczęli wtedy pracę nad debiutancką płytą "Szabla".

Clip Kozak System Kochai i żyj - & Red Lips

Ich utwór - "Brat za brata" zyskał drugie życie w 2014 roku, kiedy stał się nieoficjalnym hymnem Euromajdanu w Kijowie. Zespół bardzo mocno zaangażował się w falę protestów, nazywanych ukraińską wiosną.

Clip Kozak System Brat za Brata - feat. ENEJ i MALEO REGGAE ROCKERS

Na płycie "Kochaj i żyj" Kozak System do współpracy zaprosili m.in. Marylę Rodowicz, Enej, Megitzę, Darka Malejonka czy Piotrka Świderskiego z Rootzmans. Muzyczna forma albumu to nadal charakterystyczny i niepowtarzalny "kozak rock" czyli miks takich stylów jak rock, ukraińska muzyka folkowa, reggae, ska.

Wideo Kolorowe jarmarki

Muzycy na wojnie z Rosją

To nie pierwszy przykład, gdy podczas wojny z Rosją, popularni muzycy wstępują do armii i bronią kraju. Do walki z okupantem stanęli już m.in. członkowie zespołu Antytila oraz Andrij Chływniuk, wokalista grupy Boombox. Nagranie z nim w roli głównej obiegło ukraińskie serwisy wspierające zbrojny opór.