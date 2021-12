Viki Gabor: Kim jest gwiazda Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie?

Sylwestrowa Moc Przebojów 2021

Viki Gabor to jedna z gwiazd, które wystąpią 31 grudnia na Sylwestrze Szczęścia, więc wiele osób zastanawia się, kim jest młoda artystka, która w 2019 roku wygrała Eurowizję Junior i od tego czasu rozwija karierę w zawrotnym tempie? Ile Viki Gabor ma lat, jaki ma Instagram, wzrost i wagę, co wiadomo o jej rodzicach i rodzeństwie, czy ma chłopaka, jakie są jej najpopularniejsze piosenki? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o Viki Gabor, która zaśpiewa na tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie!

Kim jest Viki Gabor, która wystąpi podczas Sylwestra Szczęścia w Polsacie? To obiecująca młoda gwiazda polskiej muzyki! /Paweł Wodzyński /East News