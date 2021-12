Viki Gabor i jej nowy wizerunek. Co znalazła pod choinką?

"Co dostaliście pod choinkę?" - napisała Viki Gabor przy najnowszych zdjęciach na Instagramie.

Fani zachwycają się nowym wizerunkiem młodej wokalistki, a w komentarzach przeważają głosy typu "piękna", "śliczna", "idealna".

"Nie poznałam" - zażartowała jedna z fanek.

Przypomnijmy, że w lipcu tego roku Viki skończyła 14 lat. W ostatnim czasie laureatka Eurowizji Junior 2019 coraz częściej na scenie prezentuje dojrzalszy wizerunek, a fani zwracają uwagę m.in. na jej makijaż.

Dodajmy, że wokalistka będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na imprezie Polsatu na zakończenie roku wystąpią także m.in. Akcent, Doda, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

W tym roku Viki wypuściła dwa nowe single będące zapowiedzią jej nowej muzycznej drogi - "Moonlight" i "Toxic Love".

- Jak myślę o tych moich garniturach, to było nieporozumienie. Czekałam już na ten moment, kiedy będę mogła to odpuścić i miałam dosyć grzywki, więc mega się cieszę, że już jej nie ma. Teraz przynajmniej mogę jakoś te włosy spiąć, a wcześniej grzywka mi bardzo przeszkadzała. A jeśli chodzi o ubrania, to chyba wyszło naturalnie, bo zawsze uwielbiałam taki styl. Wcześniej myślałam nad zmianą wizerunku, ale nie byłam do tego przekonana. Teraz już wiem, że to jest kierunek, w którym chcę iść. Taka chcę na razie pozostać - powiedziała Kasi Gawęskiej w wywiadzie dla Interii Viki.

Kariera Viki Gabor

Przypomnijmy, że kariera Viki Gabor w Polsce rozpoczęła się po występie w "The Voice Kids", gdzie dotarła do finału i przegrała jedynie z Aniką Dąbrowską. Następnie Gabor wystąpiła w polskich eliminacjach do Eurowizji Junior - programie "Szansa na sukces", który wygrała.

Pod koniec 2019 roku Gabor wygrała zorganizowaną w Gliwicach Eurowizję Junior (pierwsze miejsce w głosowaniu widzów i drugie w wyborze jury) z piosenką "Superhero". Debiutancki album Viki - "Getaway (Into My Imagination)" ukazał się we wrześniu 2020 roku i pokrył się złotem.