Piosnkę "Toxic Love" ( sprawdź! ) wraz Viki Gabor stworzyli: Jeremi Sikorski, Mikołaj Trybulec i Marek Walaszek. Do utworu powstał też teledysk, który wyreżyserował Pascal Pawliszewski - reżyser teledysku do "Superhero" ( zobacz! ).



Oprócz Gabor, która po raz pierwszy może zaprezentować swoje aktorskie umiejętności, w klipie wystąpili Mateusz Piątkowski, Patrycja Kłos oraz znany z TikToka Damian Leonarski (280 tys. obserwujących). Historia, z muzyką w tle, opowiada o pierwszej miłości, która okazuje się być bardzo złudna.

Nowy etap w życiu Viki Gabor

"Toxic Love" to druga po "Moonlight" ( sprawdź! ) piosenka Viki Gabor, która powstała we współpracy z jej nową wytwórnią - Sony Music. Młoda wokalistka o zmianie wydawcy poinformowała w sierpniu 2021 roku.

"Wspólnie z ekipą Sony Music oraz moim managementem przygotowaliśmy super rzeczy. Nie mogę się doczekać, aż je niebawem ujawnimy" - zapowiedziała.

Zmiana wytwórni ma wiązać się z nowym otwarciem w karierze Viki Gabor. 14-letnia piosenkarka zamierza postawić na radykalną zmianę swojego wizerunku oraz muzycznych klimatów.

- Jak myślę o tych moich garniturach, to było nieporozumienie. Czekałam już na ten moment, kiedy będę mogła to odpuścić i miałam dosyć grzywki, więc mega się cieszę, że już jej nie ma. Teraz przynajmniej mogę jakoś te włosy spiąć, a wcześniej grzywka mi bardzo przeszkadzała. A jeśli chodzi o ubrania, to chyba wyszło naturalnie, bo zawsze uwielbiałam taki styl. Wcześniej myślałam nad zmianą wizerunku, ale nie byłam do tego przekonana. Teraz już wiem, że to jest kierunek, w którym chcę iść. Taka chcę na razie pozostać - powiedziała Kasi Gawęskiej w wywiadzie dla Interii Viki.

Wokalistka na 2022 rok zapowiedziała kolejne nowości muzyczne, nad którymi pracuje z polskimi i zagranicznymi producentami. Obecnie wokalistka skupia się również na nauce.

Kariera Viki Gabor

Przypomnijmy, że kariera Viki Gabor w Polsce rozpoczęła się po występie w "The Voice Kids", gdzie dotarła do finału i przegrała jedynie z Aniką Dąbrowską. Następnie Gabor wystąpiła w polskich eliminacjach do Eurowizji Junior - programie "Szansa na sukces", który wygrała.

Pod koniec 2019 roku Gabor wygrała zorganizowaną w Gliwicach Eurowizję Junior (pierwsze miejsce w głosowaniu widzów i drugie w wyborze jury) z piosenką "Superhero". Debiutancki album Viki - "Getaway (Into My Imagination)" ukazał się we wrześniu 2020 roku i pokrył się złotem.